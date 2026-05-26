Murilo Cezar exibe diferentes looks e é elogiado: ‘Lindo em todas as versões’ Ator interpreta Oseias, o protagonista de Amor em Ruínas, série em gravação no Rio de Janeiro

Murilo Cezar exibe estilo e é elogiado nas redes Reprodução/Instagram

Murilo Cezar mostra que além de arrasar na atuação, também manda bem quando o assunto é estilo. O ator, que interpreta Oseias, na série Amor em Ruínas postou nas redes sociais registros com diferentes looks do dia a dia.

Seja indo trabalhar, malhar ou apenas sair de casa, o fato é que o ator mostra que faz sucesso nas diferentes combinações, e os elogios dos fãs são a comprovação.

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“Lindo em todas as versões”, escreveu uma seguidora. Enquanto Luiza Tomé, Margalit na série Amor em Ruínas, comentou: “Filho lindo”. O fã-clube do ator disse: “Como amo uma foto sua de elevador”.

Veja:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios estreia em julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.