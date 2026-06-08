Murilo Cezar, protagonista de Amor em Ruínas, celebra chegada dos 40 anos: ‘Começo de uma nova etapa’ O ator agradeceu o carinho dos amigos e fãs com um registro da comemoração ao lado da família

Murilo Cezar celebra chegada dos 40 anos Reprodução/Instagram

Murilo Cezar, protagonista de Amor em Ruínas como Oseias, completou 40 anos no último sábado (6). Em uma publicação no Instagram, o ator celebrou a chegada da idade ao lado da família.

Na legenda, Murilo aproveitou para agradecer o carinho dos amigos e fãs: “Foi um dia especial cercado de família, amizades e no lugar que eu amo”.

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E refletiu: “É o começo de uma nova etapa que estou curioso para viver”.

Nos comentários, o colega de elenco, Sergio Marone, escreveu: “Viva ele”. Já Nikolas Antunes, que contracenou com Murilo em Paulo, O Apóstolo, desejou: “Boa sorte nesse novo ciclo”.

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Um dos fã-clubes do ator comentou: “Que esse novo ciclo seja recheado de sonhos realizados”.

Confira:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios estreia em julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.