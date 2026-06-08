Murilo Cezar, protagonista de Amor em Ruínas, celebra chegada dos 40 anos: ‘Começo de uma nova etapa’
O ator agradeceu o carinho dos amigos e fãs com um registro da comemoração ao lado da família
Murilo Cezar, protagonista de Amor em Ruínas como Oseias, completou 40 anos no último sábado (6). Em uma publicação no Instagram, o ator celebrou a chegada da idade ao lado da família.
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Na legenda, Murilo aproveitou para agradecer o carinho dos amigos e fãs: “Foi um dia especial cercado de família, amizades e no lugar que eu amo”.
E refletiu: “É o começo de uma nova etapa que estou curioso para viver”.
Nos comentários, o colega de elenco, Sergio Marone, escreveu: “Viva ele”. Já Nikolas Antunes, que contracenou com Murilo em Paulo, O Apóstolo, desejou: “Boa sorte nesse novo ciclo”.
Um dos fã-clubes do ator comentou: “Que esse novo ciclo seja recheado de sonhos realizados”.
Confira:
Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios estreia em julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.