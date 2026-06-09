Bruno Kott repete parceria com Camila Rodrigues em curta-metragem: ‘Criamos uma amizade’ Após contracenarem em A Vida de Jó, os artistas se reencontram no filme Em Meu Peito, projeto protagonizado pela atriz e dirigido pelo ator

Bruno Kott repete parceria com Camila Rodrigues em curta Divulgação

Bruno Kott se prepara para estrear no streaming e na TV como Almog na série Amor em Ruínas. Enquanto grava a superprodução, o ator e diretor participa da divulgação do curta-metragem Em Meu Peito, projeto que marca nova parceria ao lado de Camila Rodrigues, com quem contracenou em A Vida de Jó.

Ao site oficial, Bruno fala sobre a experiência de estar atrás das câmeras e como surgiu a possibilidade de colaborar novamente com a atriz, além de explicar como funciona seu processo de trabalho e seu set de filmagem.

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“Eu e Camila criamos uma amizade e uma relação profissional muito boa. Dou aula na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL) e falei para a Camila ir lá conversar [com os alunos]. Nunca paramos de trocar ideia, [sempre] com vontade de trabalhar juntos novamente. Já trabalho com produção e pensei que na primeira oportunidade de algo que se encaixasse no perfil dela a chamaria. Nós conversamos, expliquei o projeto, ela também é mãe, abraçou a causa e topou na hora”, explica Bruno.

Com exibições marcadas pelo Brasil, países da Europa e América Latina, o filme acompanha Laura (Camila Rodrigues), mulher que enfrenta as incertezas do puerpério e descobre que amamentar pode agravar uma doença silenciosa. Isolada, precisará encontrar no companheiro e em outras mães a força e a esperança para reescrever o futuro da família.

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Camila Rodrigues estrela curta dirigido por Bruno Kott Divulgação

Em Meu Peito não marca a estreia de Bruno na direção. Em 2016, ele comandou El Mate, longa bem recebido pela crítica e que lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado.

“A direção é a possibilidade de seguir exercitando um olhar mais amplo em relação ao que faço, que é contar histórias, e de conseguir realizar minhas ideias. Tenho uma parceira, a Nataly Mega, que é minha produtora executiva e uma pessoa excelente. E curtas como esse, consigo relativamente resolver fácil, em um mês, e dou uma assinatura, porque o fato de ter ido bem no meu primeiro longa-metragem, faz com que tenha uma recepção boa no meio do cinema. Um olhar artístico, mas também com propósito para a população”, acredita.

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Direção, produção e roteiro fazem parte do trabalho de Bruno no projeto, e ter o conhecimento do todo o ajuda a definir a forma como a história será contada de forma objetiva e otimizada: “Quando escrevo já entendo o que é viável e essencial. Isso facilita na hora de produzir porque escrevo mediante a verba que tenho. Quando chego para filmar já está tudo decupado e pensado, ajuda muito”.

Bruno Kott preza por um set leve e acolhedor e explica seu processo de trabalho Divulgação

Apesar do curta tratar de um tema forte, como a doença genética rara que acomete a bebê de Laura, chamada de fenilcetonúria, Bruno acredita em um set acolhedor para que o trabalho seja o mais produtivo e leve possível: “Precisamos falar sobre as dores de uma forma carinhosa para conseguirmos ressignificá-las. Prezo por esse ambiente leve e vou por esse lugar do afeto”.

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Com o curta pronto, Bruno explica que agora é o momento de exibição no cinema e entender como será a distribuição, além da função de conscientização junto à população: “Deve ficar disponível no Youtube e ter exibição para o público com palestras e grupos de apoios, funcionando como ferramenta social”.

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios estreia em julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.