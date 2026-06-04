Amor em Ruínas: por que Gomer é chamada de ‘mulher de prostituições’? Série protagonizada por Letícia Laranja e Murilo Cezar estreia em julho no Univer Vídeo

Gomer é descrita como "mulher de prostituições" Divulgação/Seriella Productions

Amor em Ruínas, série estrelada por Letícia Laranja e Murilo Cezar, estreia dia 24 de julho no Univer Vídeo e vai contar a história de Gomer e Oseias. Em uma publicação, o Blog do Univer explica por que ela é chamada de “mulher de prostituições”.

Entenda:

Quando pensamos em Gomer (Letícia Laranja), é comum que a primeira palavra que venha à mente seja “prostituta”. Mas essa não é a forma como ela é apresentada nas Escrituras. Gomer é descrita como uma “mulher de prostituições”.

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“O princípio da palavra do Senhor por meio de Oseias. Disse, pois, o Senhor a Oseias: Vai, toma uma mulher de prostituições, e filhos de prostituição; porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor.” (Oseias 1:2)

Pode parecer apenas um detalhe. Mas essa diferença muda completamente a maneira de compreender sua trajetória — e talvez explique por que sua história continua tão atual.

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Mas, afinal, qual é a diferença? E por que essa mulher ainda reflete a realidade de tantas outras?

A expressão “mulher de prostituições” vai além de uma definição literal.

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Ela revela alguém que busca em pessoas, relacionamentos e validações aquilo que não encontrou dentro de si. Em Amor em Ruínas, Gomer não perseguirá moedas; mas buscará se sentir valorizada para assim, quem sabe, compensar o seu interior em ruínas.

Gomer é a escolhida de Deus para Oseias Divulgação/Seriella Productions

Mas será que, nas decisões movidas por seu coração, ela encontrará a realização?

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Embora a história tenha sido escrita há séculos, o comportamento dela continua atual. Na necessidade de se sentir aceitas, amadas e desejadas, tantas mulheres de hoje vivem inúmeros relacionamentos, aceitam o inaceitável, e pouco a pouco, entre experiências ruins e desilusões, acabam quebradas interiormente.

Entretanto, apesar de suas decisões, ela será a escolhida de Deus para Oseias (Murilo Cezar), de modo que o profeta sentirá a dor que Ele sente com aqueles que O desprezam.

Da mesma maneira que Gomer buscará em outros olhares aquilo que terá em seu casamento com Oseias, o povo de Israel buscará em falsos deuses o que só poderá vir do Criador.

“O espírito da paixão ardente tem enganado o povo, e, por isso, ele se prostitui e se afasta da sujeição do seu Deus.” (Oseias 4:12)

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem como protagonistas o trio Sergio Marone (Amit), Murilo Cezar (Oseias) e Letícia Laranja (Gomer). A série de 35 episódios estreia em julho no Univer Vídeo e ainda neste ano na RECORD.