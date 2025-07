Sister Hong: como um homem se passou por mulher e enganou centenas de vítimas Caso chocou a China e tomou conta das redes após centenas de homens serem enganados e expostos online Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 21/07/2025 - 14h13 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h46 ) twitter

A farsa de Sister Hong: homem se passava por mulher, seduzia vítimas e vendia vídeos íntimos sem consentimento Reprodução/X

O escândalo da vez vem diretamente do outro lado do mundo e está deixando as redes sociais em choque! A influenciadora chinesa conhecida como ‘Sister Hong’ virou o assunto mais comentado da internet após um verdadeiro babado vir à tona.

Por trás do perfil glamuroso e feminino, com peruca, maquiagem, filtros de beleza e até modulação de voz, estava Jiao, um homem chinês que enganava dezenas — ou melhor, centenas! — de homens em encontros íntimos. Segundo a polícia de Nanquim, cidade onde tudo aconteceu, ele se passava por uma mulher divorciada em busca de um novo amor, usando redes sociais e aplicativos de relacionamento para fisgar suas vítimas.

RESUMO DA NOTÍCIA Influenciadora chinesa chamada Sister Hong era, na verdade, um homem chamado Jiao que enganava homens em encontros íntimos.

Ele utilizava redes sociais e aplicativos de relacionamento, se passando por uma mulher divorciada.

As relações eram gravadas sem consentimento e os vídeos vendidos ilegalmente online.

Após a divulgação dos vídeos, muitas parceiras descobriram a traição, resultando em grande repercussão nas redes sociais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Durante as conversas, Jiao — no papel de Sister Hong — pedia presentes simples como leite, frutas e óleo de cozinha, o que ajudava a manter a farsa. Os encontros aconteciam no próprio apartamento dele, e mesmo quando os homens percebiam que se tratava de um homem, muitos ainda assim prosseguiam com a relação.

O pior? Tudo era gravado sem o consentimento das vítimas e, depois, os vídeos eram vendidos ilegalmente por cerca de 150 yuan (em torno de R$ 116) em grupos privados online.

‌



O escândalo ganhou proporções ainda maiores quando os vídeos começaram a vazar e circular pelas redes sociais. Foi aí que muitas das verdadeiras parceiras dos homens envolvidos descobriram a traição — e, em um ato de vingança, passaram a divulgar o conteúdo íntimo.

No dia 6 de julho, Jiao foi preso pela polícia de Nanquim acusado de divulgar material obsceno ao vender vídeos íntimos gravados sem o consentimento dos rapazes envolvidos.

