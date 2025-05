Seis dedos na mão? Viih Tube exibe nova tatuagem, e profissional percebe erro grave Desenho era uma homenagem aos filhos, Lua, dois anos, e Ravi, seis meses Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 28/05/2025 - 09h41 (Atualizado em 28/05/2025 - 12h40 ) twitter

Tatuagem de Viih Tube mostra mão da mãe com seis dedos e filha com quatro Reprodução/Instagram

Viih Tube exibiu sua nova tatuagem nas redes sociais, mas ao invés de atrair o carinho dos fãs, um tatuador acabou percebendo um erro grave no desenho.

A arte é uma homenagem aos filhos da influencer, Lua, de dois anos, e Ravi, seis meses, com a mão da mãe ao lado dos filhos. Porém, o que chamou a atenção do público foi a gafe cometida pelo artista: seis dedos na mão dela e quatro na da filha.

Murilo Ink logo percebeu o erro e publicou em suas redes sociais um pequeno desabafo sobre a falta de profissionalismo no meio.

O que você achou? O que você faria?

