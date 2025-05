‘Parece uma cebola’: Vampeta joga partida de calça e look agride a moda Torneio de lendas do futebol em Curaçao teve a presença de ídolos da Argentina, Brasil, Colômbia, Holanda e Portugal Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 30/05/2025 - 11h02 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h03 ) twitter

Vampeta participa de time de lendas do futebol brasileiro em torneio internacional de Curaçao Reprodução

Todo ano é a mesma história: — “Ai, no frio a gente fica mais chique…

”Aí corta para você: parecendo uma mistura de cebola com edredom ambulante. 🧅🧥🧣

Se elegância fosse parecer uma cebola, várias camadas, calça com calção de futebol… Vampeta já estaria na capa da Vogue Inverno.🔥

Mas calma, não é exposed — é só um lembrete de que tá liberado passar frio com dignidade (ou calor com humor mesmo).

‌



Vampeta jogou no Torneio de Futebol Legends Curaçao, nesta quarta-feira (28) ao lado de Rivaldo e Adriano, contra equipe formadas por ídolos das seleções da Argentina, Brasil, Colômbia, Holanda e Portugal.

E você tem aquela amiga que fala que fica “parisiense” no frio, mas tá parecendo uma sacola do supermercado em dia de chuva? 🛍️💦

