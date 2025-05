7 bebês bizarros do cinema que poderiam entrar na onda dos reborn 👶🏻

7 beb√™s bizarros do cinema que poderiam entrar na onda dos reborn ūüĎ∂ūüŹĽ Fofinhos ou assustadores, bonecos tamb√©m podem ser vistos nas telonas Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 15/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/05/2025 - 02h00 ) twitter

Bebê reborn está no centro da trama de 'Uma Família Feliz' Divulgação

Os beb√™s reborn ūüĎ∂ūüŹĽ est√£o na moda agora. Todo dia tem uma not√≠cia fofa (ou assustadora) das estripulias desses bebezinhos em pra√ßas, parques e at√© em hospitais. No cinema, entretanto, alguns beb√™s, de verdade ou n√£o, poderiam estar ganhando uns trocos fazendo o papel de reborn.

O Cinema de Segunda entra na onda e te mostra quais bebês das telonas poderiam tranquilamente se passar reborn aqui na vida real.

Renesmee (A Saga Crep√ļsculo: Amanhecer - Parte 2)

Renesmee √© o beb√™ assustador de 'A Saga Crep√ļsculo: Amanhecer - Parte 2' Reprodu√ß√£o

Tudo bem que Renesmee √© filha de vampiro com humana, mas n√£o precisava ser t√£o zoada. O beb√™ de CGI de Bella e Edward, usado na parte final da saga Crep√ļsculo, √© uma das coisas mais mal feitas da hist√≥ria do cinema.

E poderia ser pior: a vers√£o original era ainda mais assustadora ūüėĪ. Duvida? Ent√£o confere a√≠!

‚ÄĆ



Benjamin Button (O Curioso Caso de Benjamin Button)

Esse bebê velhinho de 'O Curioso Caso de Benjamin Button' vai se transformar no Brad Pitt Divulgação

O caso de Benjamin Button realmente é curioso: um bebê que nasce velho e vai rejuvenescendo com o passar do tempo até se transformar no Brad Pitt. Nessa onda de reborn, seria interessante um bebê velhinho para cuidar.

Dawn (Trainspotting)

A história de Dawn em Trainspotting é muito triste. O bebê morre pela negligência dos pais viciados em drogas. A imagem que o diretor Danny Boyle mostra é chocante, principalmente na alucinação da criança subindo pelas paredes. E o boneco usado em cena deixa tudo mais assustador.

‚ÄĆ



Bebê de Sniper Americano

O bebê de Sniper Americano representa um dos filhos de Chris Kyle, o personagem real interpretado por Bradley Cooper no filme. Apesar de aparecer em uma cena bem emotiva, o diretor, o experiente Clint Eastwood, decidiu que a criança seria uma boneca bem falsa. O que torna a situação estranhíssima.

Glenn/Glenda (A Noiva de Chuck)

Um bebê reborn filho de dois bonecos? Temos! Glenn (ou Glenda) é o fruto do amor entre Chucky e Tiffany, com direito a um parto sangrento (e engraçado) no final de A Noiva de Chuck.

‚ÄĆ



Beb√™ zumbi ūüßü (Fome Animal)

Antes de fazer sucesso e ganhar muito dinheiro com a franquia O Senhor dos An√©is, o diretor Peter Jackson era conhecido pelos filmes trasheiras de terror de baixo or√ßamento que rodou na Nova Zel√Ęndia. Em Fome Animal, ele nos brinda com um beb√™ zumbi, que protagoniza cenas deliciosamente engra√ßadas.

Lucas (Uma Família Feliz)

Finalmente um filme com bebê reborn de verdade! A trama, baseada em um livro de Raphael Montes, gira em torno de Eva (Grazi Massafera), uma mulher que trabalha produzindo bebês reborn.

