Trailer de 'Superman' mostra herói enfrentando as consequências de suas escolhas; veja Filme tem estreia prevista para o dia 10 de julho Cinema de Segunda|Lello Lopes 14/05/2025 - 13h02 (Atualizado em 14/05/2025 - 13h21 )

Saiu nesta quarta-feira (10) o novo trailer de Superman, dirigido por James Gunn. A prévia mostra o herói em uma entrevista com Lois Lane, sendo questionado por seus atos. O longa chega aos cinemas no dia 10 de julho.

A capa e a cuequinha por cima da calça do herói agora serão vestidas por David Corenswet, enquanto Nicholas Hoult dará vida ao vilão Lex Luthor e Rachel Brosnahan será a Lois Lane.

O filme também tem outros heróis: Guy Gardner/Lanterna Verde (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced), Senhor Incrível (Edi Gathegi) e Metamorfo (Anthony Carrigan). Além, claro, do cachorrinho Krypto.

David Corenswet é o novo Superman dos cinemas Divulgação

Superman é o primeiro filme do novo universo cinematográfico da DC comandando por Gunn (o responsável pelo sucesso de Os Guardiões da Galáxia na Marvel). O DCU, entretanto, já está no ar com a animação Comando das Criaturas, no streaming.

O longa não é mais uma história de origem do herói. Na trama encontramos Clark Kent com cerca de 25 anos, tentando equilibrar a sua rotina como repórter do Planeta Diário com a sua vida como Superman.

