'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos' tem tudo para colocar a Marvel de novo nos trilhos Filme chega aos cinemas brasileiros no dia 24 de julho Cinema de Segunda|Lello Lopes 19/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/04/2025 - 02h00 )

'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos' chega aos cinemas em julho de 2025 Divulgação

Confesso: estou empolgado! O novo trailer de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, lançado na última quinta-feira (17), me pegou em cheio. O filme tem tudo para finalmente colocar o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) de novo nos trilhos.

Tá bom, eu sei que nem sempre um trailer sensacional significa que o filme vai ser bom (O Esquadrão Suicida tá aí pra provar), mas essa prévia de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos mostra que o longa tem de sobra o que está faltando nos últimos anos do MCU: coração.

O filme estreia no Brasil no dia 24 de julho. A história se passa na década de 60 retrofuturista, em um universo paralelo ao original do MCU, onde um grupo de cientistas sofre um acidente no espaço e se transforma no Quarteto Fantástico: Senhor Fantástico (Pedro Pascal), Mulher Invisível (Vanessa Kirby), Tocha Humana (Joseph Quinn) e Coisa (Ebon Moss-Bachrach).

Como eu já disse aqui quando saiu o primeiro trailer, Quarteto Fantástico: Primeiros Passos não tem a menor vergonha de ser um filme baseado em histórias em quadrinhos.

‌



O visual dos personagens e do universo é similar ao dos quadrinhos originais, criados por Stan Lee e Jack Kirby. A estética é um sopro de originalidade no universo de super-heróis, que nas últimas décadas tentou se aproximar mais da realidade do que da fantasia dos gibis.

O novo trailer mostra que a família Richards está prestes a aumentar, já que a Mulher Invisível está grávida. A euforia é interrompida por uma ameaça mortal: a vinda de Galactus (Ralph Ineson), uma entidade cósmica que vai destruir a Terra.

‌



Da aparição da Surfista Prateada (Julia Garner) ao vislumbre do Galactus, passando pelo relacionamento entre os membros do Quarteto e a importância dos heróis para a sociedade, tudo parece ser muito vibrante. Como se cada peça em jogo realmente importasse.

Essa sensação foi perdida na maioria das coisas que a Marvel entregou após Vingadores: Ultimato. Tivemos algum vislumbre disso em Guardiões da Galáxia 3, Homem-Aranha: Sem Volta Pra Casa e Deadpool & Wolverine, principalmente pela nostalgia por personagens que estavam partindo ou voltando.

‌



Em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, esse coração parece ser o centro do filme. Que também deve estar recheado de fan service. Afinal, já sabemos que o longa será o responsável por começar a arrumar a bagunça do multiverso introduzida nos outros filmes do MCU.

E é bem provável que também marque a volta de Robert Downey Jr. à Marvel, desta vez como o vilão Doutor Destino. O que deixa a expectativa ainda mais alta.

