'Jurassic Park' e 'Curtindo a Vida Adoidado': quando o cinema dá um tapa na cara da realidade Noticiário recente fez os filmes viralizarem novamente Cinema de Segunda|Lello Lopes 09/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 02h00 )

'Jurassic Park' e 'Curtindo a Vida Adoidado': a ficção virou realidade? Divulgação

Você já viu dezenas de vezes por aí algum meme com coisas que Os Simpsons “previram”. Nos últimos dias, foi a vez do cinema dar um tapa na cara da realidade. Curtindo a Vida Adoidado e Jurassic Park viralizaram por anteciparem em algumas décadas os assuntos que bombam agora no noticiário.

Na semana passada, uma cena do clássico Curtindo a Vida Adoidado foi resgatada para ilustrar o tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump às importações de dezenas de países.

O filme dirigido por John Hughes em 1986 mostra as peripécias de Ferris Bueller no dia em que resolve matar aula. A cena em questão apresenta a irmã de Ferris, Jeanie, em uma enfadonha aula de economia na qual o professor tenta explicar como uma lei de aumento de tarifas de 1930 afundou os Estados Unidos.

Na semana passada, Trump fez algo parecido com a lei dos anos 30. O presidente dos EUA anunciou um aumento nas tarifas de importação que varia de 10% a 50%, dependendo do país.

‌



A decisão provocou o caos no mercado internacional de ações, com bolsas de valores despencando em todo o mundo e governos prometendo retaliações.

Já nessa semana, a notícia foi a apresentação do lobo-terrível, um animal que estava extinto há 10 mil anos, mas que agora vive novamente graças à ciência.

‌



Lobo-terrível não está mais extinto Reprodução/colossal.com

O renascimento da espécie foi possível graças à reconstrução do genoma do lobo-terrível, feita com DNA extraído de fósseis com até 72 mil anos. Depois foram usadas técnicas avançadas de edição do código do lobo-cinzento, o parente vivo mais próximo do lobo-terrível. O resultado de todo esse processo foi a chegada dos irmãos Remus e Romulus e de uma fêmea chamada Khaleesi.

A associação a Jurassic Park é imediata. No filme de 1993 dirigido por Steven Spielberg, cientistas recriam dezenas de espécies de dinossauros a partir do DNA extraído de mosquitos que foram fossilizados em âmbar.

‌



Os animais são criados para serem exibidos em um parque, mas as coisas saem do controle. Será que vai acontecer o mesmo com os fofinhos lobos-terríveis ou com as tarifas do Trump?

