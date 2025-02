‘Quarteto Fantástico’ não tem nenhuma vergonha em ser adaptação de gibi; veja 1º trailer Filme chega aos cinemas brasileiros no dia 24 de julho Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 04/02/2025 - 11h24 (Atualizado em 04/02/2025 - 11h33 ) twitter

'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos' usa a estética dos quadrinhos Divulgação

Demorou quase duas décadas para os fãs de histórias em quadrinhos terem o primeiro contato real com o Quarteto Fantástico dentro do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel). E o primeiro trailer de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, divulgado nesta terça-feira (4), mostra que o filme não tem nenhuma vergonha em se assumir o que é: uma adaptação de gibi.

O filme estreia no Brasil no dia 24 de julho. A história se passa nos anos 60 retrofuturista, em um universo paralelo ao original do MCU. Um grupo de cientistas sofre um acidente no espaço e se transforma no Quarteto Fantástico: Senhor Fantástico (Pedro Pascal), Mulher Invisível (Vanessa Kirby), Tocha Humana (Joseph Quinn) e Coisa (Ebon Moss-Bachrach).

O visual dos personagens e do universo é similar aos quadrinhos originais, criados por Stan Lee e Jack Kirby. A estética kitsch é um sopro de originalidade no universo de super-heróis, que nas últimas décadas tentou se aproximar mais da realidade do que da fantasia dos gibis.

Veja o trailer

