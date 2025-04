Diretor detona cena de Trump em ‘Esqueceram de Mim 2′: ‘Um fardo, queria que sumisse’ Chris Columbus explica a treta com o presidente dos Estados Unidos Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 15/04/2025 - 10h13 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h16 ) twitter

Donald Trump em cena em 'Esqueceram de Mim 2' Divulgação

Algumas tretas do mundo do entretenimento são bem bizarras. A do momento envolve o diretor Chris Columbus, de clássicos como Esqueceram de Mim e Harry Potter e a Pedra Filosofal, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O mais bizarro é que essa treta tem mais de 30 anos, e começou graças a uma cena de cerca de cinco segundos em Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York.

Em 1992, Columbus estava procurando um local em Nova York para gravar a sequência do enorme sucesso Esqueceram de Mim. E achou o espaço ideal para a nova aventura de Kevin McCallister (Macaulay Culkin): o famoso Plaza Hotel.

O problema é que o hotel pertencia ao então magnata imobiliário Donald Trump. Que só permitiu as filmagens no local se ele aparecesse no filme (além, é claro, de levar uma bela grana pela locação).

‌



Columbus estava desesperado para usar o Plaza. Então aceitou a proposta. Assim, Trump aparece no filme, em uma rápida cena, dando instruções para Kevin.

Corta para 2023. Em sua rede social, a Truth, Trump diz que Columbus implorou por sua participação no filme, rebatendo uma declaração anterior do diretor contando a história de como ele conseguiu usar o Plaza.

‌



“Eu estava muito ocupado e não queria fazer isso. Eles foram muito gentis, mas, acima de tudo, persistentes. Eu concordei, e o resto é história! Agora, porém, 30 anos depois, Columbus divulgou uma declaração de que eu me forcei a fazer o filme. Nada poderia estar mais longe da verdade. Aquela participação especial ajudou a tornar o filme um sucesso”, disse Trump, bem ao seu estilo.

Columbus retomou o tema nesta segunda-feira, em entrevista publicada pelo jornal San Francisco Chronicle. E ele detonou a participação do atual presidente dos EUA no filme.

‌



“Anos depois, virou uma maldição. Virou uma coisa que eu queria que não existisse. O que se passa na cabeça desse cara? Ele disse que eu estava mentindo. Eu não estou mentindo. Ele disse que eu implorei para ele participar do filme, mas não existe um mundo onde eu imploraria para um não ator participar de um filme. Estávamos desesperados para conseguir o Plaza Hotel”, disse o diretor.

“Mas está lá. Virou um fardo para mim. Só queria que desaparecesse”, completou Columbus.

