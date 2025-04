Guerra comercial entre China e EUA após tarifaço de Trump pode atingir em cheio Hollywood Governo chinês estuda proibir a entrada de filmes norte-americanos no país Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 08/04/2025 - 09h42 (Atualizado em 08/04/2025 - 09h48 ) twitter

'Godzilla e Kong: O Novo Império' bombou nos cinemas chineses no ano passado Divulgação

Estava demorando para a guerra comercial entre China e Estados Unidos, deflagrada após o tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump, atingisse Hollywood.

Nesta terça-feira (08), segundo reportagem do The Hollywood Reporter, duas figuras importantes do cenário do entretenimento chinês compartilharam em suas redes sociais a mesma mensagem: que o país estuda a possibilidade de impedir a chegada de filmes norte-americanos nos cinemas locais.

A China é o segundo maior mercado para o cinema no mundo. E atingir o público chinês é fundamental para que muitos filmes de Hollywood terminem a sua jornada no azul.

Segundo o The Hollywood Reporter, Liu Hong, editor da agência de notícias Xinhua, e Ren Yi, influenciador e neto de um ex-chefe do partido comunista, publicaram, sem citar fontes, que uma das medidas estudadas pelo governo chinês para retaliar a decisão de Trump é diminuir ou banir a importação de filmes norte-americanos.

Hoje, a China libera a exibição em seu território de apenas 34 filmes estrangeiros por ano, com algumas exceções para longas de baixo orçamento.

No ano passado, o blockbuster hollywoodiano recordista de bilheteria no país foi Godzilla e Kong: O Novo Império, que arrecadou US$ 132 milhões.

