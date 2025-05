Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção, foi jogador botinudo em comédia italiana e médico em ‘Star Trek’; veja Treinador fez participações especiais no cinema Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 13/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carlo Ancelotti se arriscou como ator em 'Dom Camilo' Reprodução

A qualidade de Carlo Ancelotti no futebol é bem conhecida. O novo técnico da seleção brasileira foi um volante habilidoso na Roma e no Milan, e um treinador multicampeão em gigantes como Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Chelsea, Juventus e o próprio Milan.

O que pouca gente sabe é que o técnico também arriscou algumas jogadas no cinema. E o resultado, bem, não daria a ele nenhum troféu.

Dom Camilo

A primeira aparição de Ancelotti nas telonas foi na comédia Dom Camilo, dirigida e protagonizada em 1984 por Terence Hill, um dos mestres do espaguete-italiano (muito famoso por seus filmes com o parceiro Bud Spencer).

O filme narra a rivalidades entre o padre Don Camilo (papel de Terence Hill) e um prefeito comunista em um vilarejo italiano chamado Brescello, localizado próximo a Reggiolo, cidade natal do novo treinador da seleção.

‌



No longa, Ancelotti, na época atleta da Roma, interpreta um jogador bastante botinudo, que entra em campo apenas para bater nos atletas do time dirigido por Hill.

“É uma história bastante conhecida onde nasci. Foi uma ótima experiência e tive a oportunidade de conversar com Terence Hill”, disse o treinador em uma entrevista ao Marca em 2013.

‌



Star Trek: Sem Fronteiras

Ancelotti atuar em uma cena de futebol não causa muita surpresa. Mas ver o treinador em uma das franquias mais icônicas da ficção científica pode dar um nó tático na cabeça de muito torcedor.

Já muito famoso como técnico, Ancelotti fez uma ponta como um médico em Star Trek: Sem Fronteiras, de 2016, em uma cena no estilo piscou-perdeu. Ele aparece como um médico/cientista que examina um alienígena na Estação Espacial Yorktown, uma base estelar da Frota Estelar.

‌



“Foi bom, eu fingi que era Cristiano Ronaldo na minha frente”, brincou Ancelotti em entrevista à Football Italia, em 2015.

Ancelotti conseguiu o papel devido à sua amizade com o marido italiano da atriz Zoe Saldaña, que interpreta Nyota Uhura na franquia. Fã de Star Trek, o treinador para visitar o set de filmagem em Vancouver, onde morava na época. Uma conversa com o diretor Justin Lin durante a visita garantiu a participação no filme.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Siga o Cinema de Segunda no Instagram e veja mais dicas de filmes no Letterboxd!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.