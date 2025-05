‘A Longa Caminhada’ 👣: como será o filme baseado no 1º livro escrito por Stephen King Filme chega aos cinemas dos Estados Unidos no dia 12 de setembro Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 07/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'A Longa Caminhada' é mais uma história de Stephen King que chega aos cinemas Divulgação

Embora tenha sido publicado apenas em 1979, sob o pseudônimo de Richard Bachman, A Longa Caminhada foi o primeiro livro escrito por Stephen King. O mestre do horror ainda era um estudante de 19 anos da Universidade do Maine quando escreveu a história entre 1966 e 1967, alguns anos antes de ser catapultado para a fama por seu romance de estreia, Carrie: A Estranha, de 1974.

Em 2025, A Longa Caminhada finalmente vai ganhar a sua primeira versão cinematográfica. E foi mesmo uma longa caminhada para a história chegar às telonas.

“Eu estava escrevendo algo meio brutal. Era desesperador, e era exatamente o que você escreve quando tem 19 anos, cara. Você é cheio de genialidade e cinismo, e era assim que funcionava”, disse King em entrevista à Vanity Fair, que divulgou as primeiras imagens do filme 🎥.

A adaptação está sendo discutida em Hollywood desde a década de 80. Outro mestre do terror, George Romero, foi o primeiro diretor a se interessar pelo projeto, mas a história não foi para frente.

‌



Nos anos 2000, Frank Darabont obteve os direitos da história e começou a trabalhar na adaptação. Mas, mesmo com o seu histórico com King (ele dirigiu Um Sonho de Liberdade, À Espera de um Milagre e O Nevoeiro), ele também não conseguiu dar vida para A Longa Caminhada.

O projeto passou de mão em mão nos anos seguintes até finalmente cair no colo de Francis Lawrence, diretor de quase todos os filmes da franquia Jogos Vorazes.

‌



Ele escalou Garrett Wareing, Cooper Hoffman, Mark Hamill e Judy Greer para contar a história distópica dos Estados Unidos vivendo em um regime totalitário, onde 100 jovens participam de uma caminhada de vida ou morte, sem paradas, por centenas de quilômetros. Tudo isso transmitido pela TV, é claro.

Lawrence vê semelhanças entre A Longa Caminhada e a saga Jogos Vorazes.

‌



“Qualquer coisa que envolva uma competição com a morte em jogo e algum tipo de grande prêmio em caso de vitória pode estar conectada de alguma forma. Mas em Jogos Vorazes, todos competem de maneiras muito diferentes. Há alianças e vocês tentam matar uns aos outros. Aqui, vocês não estão realmente tentando matar uns aos outros. É uma dinâmica muito diferente, em termos de relacionamentos”, disse.

O filme tem estreia marcada para o dia 12 de setembro nos Estados Unidos. Ainda não há data confirmada para chegar ao Brasil.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Siga o Cinema de Segunda no Instagram e veja mais dicas de filmes no Letterboxd!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.