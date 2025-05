Marina Ruy Barbosa causa alvoroço ao abandonar o ruivo pela primeira vez e surgir loira Atriz conta que está mais madura e confiante, se sentindo livre para se abrir a novas experiências Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 22/05/2025 - 19h02 (Atualizado em 22/05/2025 - 19h14 ) twitter

Marina conta que sentiu que "era hora" de mudar Reprodução/Instagram/marinaruybarbosa

Dona de um dos ruivos mais desejados do Brasil, Marina Ruy Barbosa surpreendeu a todos ao surgir com os fios descoloridos, nesta quinta-feira (22). A atriz e empresária mudou a cor do cabelo pela primeira vez e o tom escolhido é um loiro desenvolvido exclusivamente para ela: o TRUSS Unique Blond.

O novo visual da artista traz nuances mel e dourada e marca uma “nova fase”. Marina conta que está mais madura e confiante, se sentindo livre para se abrir a novas experiências.

“Quantas pessoas não sentem vontade de mudar e se ver de outra forma? Eu senti que era a hora. Estou em uma das melhores fases da minha vida, perto dos 30 anos, e por isso quero aproveitar essa nova skin, viver o meu momento loira. Estou muito feliz”, conta.

Sempre envolvida com o universo da beleza, tanto pessoal quanto profissionalmente, Ruy Barbosa conta que o cuidado vai além da vaidade. “Sempre fui apaixonada pelo universo da beleza e principalmente dos cabelos, que no meu caso é uma parte importante da minha identidade. Hoje, mais do que uma questão de vaidade, vejo o cuidado como um ato de presença e de conexão comigo mesma”, relata.

Atriz e Mario Henrique, responsável pela transformação Divulgação/TRUSS

A transformação foi realizada por Mario Henrique, embaixador global TRUSS Professional e o responsável pela “divisão” de loiros da marca. “Assumo essa campanha como Chief Blond Officer, e essa iniciativa veio com uma grande responsabilidade e privilégio: transformar o cabelo ruivo mais desejado do Brasil nesse loiro claro dourado com mechas”, conta o profissional.

Para quem quer copiar o novo visual de Marina, Mario explica: “Criamos um fundo loiro quente, realçado com mechas mais claras feitas com Air Libre e TRUSS COLOR, mantendo uma evolução de cor contínua”.

Além de nova loira, Marina Ruy Barbosa também é a nova embaixadora de TRUSS Professional. “Posso adiantar que essa parceria será pautada por inovação e uma forma de enxergar a beleza que tem tudo a ver com quem eu sou hoje. Com eles, estou aprendendo muito sobre o lado mais técnico dos cuidados capilares e estou ansiosa para o que está por vir”, conclui a atriz.

