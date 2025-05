Famosas ignoram novas regras de vestimenta em Cannes e surgem com decote e volume Organização do evento informou, nesta segunda-feira (12), que nudez e trajes volumosos estão proibidos; decisão segue ‘motivos de decência’ Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 14/05/2025 - 19h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 19h16 ) twitter

A 78ª edição do Festival de Cinema de Cannes começou nesta terça-feira (13) em meio a uma polêmica envolvendo as novas regras de vestimenta. Na segunda (12), a organização anunciou que nudez e caudas longas agora estão proibidas no evento, que se estende até o dia 24 de maio.

“Por motivos de decência, a nudez é proibida no tapete vermelho, assim como em qualquer outra área do festival. Trajes volumosos, em particular aqueles com uma cauda longa, que dificultam o fluxo adequado de convidados e complicam o assento no teatro, não são permitidos. As equipes de recepção do festival serão obrigadas a proibir o acesso ao tapete vermelho de qualquer pessoa que não respeite essas regras”, diz um comunicado oficial.

Nomes como Irina Shayk, Bella Hadid, Heidi Klum e a brasileira Alessandra Ambrosio passaram pelo tapete vermelho a bordo de pretinhos nada básicos, ou modelos com decote, fenda, transparência e volume. Será que os escolhidos passam pelo novo código de vestimenta?

Veja os looks abaixo:

Irina Shayk

Alessandra Ambrosio

Bella Hadid

Heidi Klum

Nataly Osmann

Mari Fonseca

Daphné Bürki

Nava Mau

Wan QianHui

Paola Turani

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.