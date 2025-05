Look de Virginia Fonseca para depor em CPI das Bets é criticado nas redes sociais Influenciadora chegou no Senado Federal usando moletom e calça jeans, segurando um copo térmico rosa pink Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 14/05/2025 - 03h47 (Atualizado em 14/05/2025 - 03h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virgínia Fonseca diz que fez propaganda para duas bets, mas elas eram regularizadas Marcos Oliveira/Agência Senado - 13.05.2025

A influenciadora digital Virginia Fonseca prestou depoimento nesta terça-feira (13) à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets, no Senado Federal, e o look escolhido por ela virou alvo de críticas e análises nas redes sociais. Virginia, de 26 anos, foi chamada à comissão para prestar esclarecimentos sobre sua atuação como divulgadora de casas de apostas em suas redes sociais, onde acumula mais de 53 milhões de seguidores apenas no Instagram.

A CPI analisa o impacto das publicidades dos jogos de azar no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas e práticas de lavagem de dinheiro. Porém, a seriedade da situação não foi refletida na escolha de vestimenta da empresária.

A influenciadora chegou para depor vestindo calça jeans, casaco moletom preto estampado com o rosto da filha Maria Flor, de apenas 2 anos, segurando um copo térmico rosa pink. Um visual construído com elementos que remetem a uma pessoa jovem e despretensiosa, o contrário da empresária que assinou contratos milionários com casas de apostas.

Reprodução em GIF/Vídeo: confira trechos do depoimento de Virginia Fonseca à CPI das Bets (05:26) Reprodução em GIF/Vídeo: confira trechos do depoimento de Virginia Fonseca à CPI das Bets (05:26)

No X, antigo Twitter, o visual usado, as falas da influenciadora (como “É isso. Que Deus abençoe a nossa audiência e bora pra cima” — que também remetem a esse esteriótipo da garota descolada e inocente) e momentos descontraídos roubaram o espaço da pauta principal da comissão, chegando ao 1º lugar nos assuntos do momento no Brasil. Em um deles, Virginia confundiu o microfone do plenário com o canudo de sua garrafa d’água.

‌



Imagem com ar de inocência

Simplicidade do visual de Virginia chamou a atenção pelo contraste com o dia a dia da empresária Reprodução/Instagram

A calça jeans, a maquiagem leve, o uso de poucos acessórios, os óculos e até o cabelo aparentemente “despenteado” trazem um ar de simplicidade, aproximando a empresária daqueles que a seguem e, consequentemente, são influenciados por ela a fazerem as apostas. Isso tudo traz uma humildade e humanidade à figura da influenciadora que, por outro lado, está sendo acusada de fomentar uma cultura extremamente nociva às famílias brasileiras.

Até a estampa com o rosto da filha é parte da estratégia de construção de imagem relacionável. “Mãe é uma imagem que é associada a bondade, a cuidado, a dedicação ao próximo. Só existem associações positivas relacionadas à maternidade. O marido junto com ela também é um outro elemento importante dentro desse processo de comunicação”, afirmou a consultora de branding e imagem política Deniza Gurgel em vídeo publicado no Instagram.

‌



Ainda segundo Deniza, outro ponto de destaque é o copo térmico que acompanhou Virginia durante o depoimento, figurinha frequente nos stories da influenciadora. “É um ponto de identidade para que as pessoas que a seguem consigam perceber que ela continua sendo a mesma pessoa. E isso ajuda a trazer confiança e estabilidade dentro do processo de comunicação e gestão de marca dela”, finaliza.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.