Beyoncé voltou! Veja 7 momentos marcantes da estreia da turnê 'Cowboy Carter' Tour tem 32 datas e passará por cidades nos Estados Unidos e na Europa. Será que dessa vez ela vem pro Brasil? Makes e Afins|Mariana Morello 30/04/2025 - 09h54 (Atualizado em 30/04/2025 - 09h55 )

Primeira noite da Cowboy Carter Tour aconteceu na madrugada desta terça (29) Divulgação/beyonce.com

Com pouco mais de uma hora e meia de atraso, Beyoncé subiu ao palco do SoFi Stadium, em Inglewood (CA), na primeira noite da tão esperada Cowboy Carter Tour, na madrugada desta terça-feira (29).

Esta é a sétima turnê solo da cantora, e as apresentações têm como base o Cowboy Carter, oitavo álbum da artista, que tem o country norte-americano como ritmo principal.

A obra premiada com o Grammy de ‘Melhor Álbum Country’ também rendeu à Beyoncé o primeiro gramofone de ‘Álbum do Ano’ da carreira, em fevereiro deste ano.

Por enquanto, os fãs só viram uma noite da turnê que ainda tem 32 datas e passará por cidades nos Estados Unidos e na Europa. Mas, se depender das reações compartilhadas nas redes sociais durante e pós a apresentação, o sucesso é garantido.

‌



Lives em redes sociais como o Instagram, feitas por fãs que atenderam o show, tinham mais de 30 mil espectadores, e cortes de trechos da performance já somam mais de 10 milhões de interações só em uma das principais fan accounts brasileiras. Tudo isso menos de 24 horas depois do show.

Beyoncé entregou quase duas horas e meia de apresentação, excedendo as expectativas que estavam altíssimas.

‌



A Renaissance World Tour, última turnê da cantora, foi um grande sucesso. Referente ao álbum Renaissance, que tinha como pano de fundo um resgate à cultura disco e uma homenagem à comunidade LGBTQIAPN+, a tour foi uma celebração à vida, mostrando a importância de uma comunidade forte, principalmente em uma sociedade pós-pandemia.

Cowboy Carter também é um trabalho social e culturalmente marcante porque não só leva Beyoncé as suas raízes como cria de Houston, no Texas, mas também recupera a própria natureza da cultura country dos Estados Unidos que, mesmo intrinsecamente negra, é representada majoritariamente por figuras brancas.

‌



Em março de 2024, Beyoncé chocou ao lançar um álbum country e, de cara, não foi bem recebida pela cena americana. Apesar do grande sucesso comercial e de atingir marcas impressionantes, o disco foi esnobado e recebeu nenhuma indicação no Country Music Awards 2024 (maior premiação da música country dos EUA).

Porém, a cantora não chegou até o topo sem ter que cavar o próprio caminho. Então confira os sete momentos mais marcantes da estreia da maior celebração deste projeto:

É do Brasil!

Beyoncé usou trecho da música Essa Tá Quente, do DJ brasileiro Mimo Prod. O batidão veio na hora de Spaghettii, canção que tem outro sample brasileiro na composição. Os créditos da música incluem o DJ Dede Mandrake, pelo uso dos beats de Aquecimento das Danadas.

Blue Ivy Carter roubando a cena

A primogênita da cantora, Blue Ivy Carter, voltou aos palcos após sua primeira experiência na Renaissance World Tour e mostrou sua evolução e disciplina para continuar o legado da mãe.

A jovem de 13 anos mostrou interesse pela dança durante a última turnê e participou de todas as apresentações como parte do corpo de baile em algumas músicas. O que mais chamou a atenção dos fãs foi a evolução da garota em comparação com o primeiro show da RWT, em 2023.

Beyoncé no touro mecânico

A cantora levou o público à loucura com a performance de Tyrant em cima de um touro mecânico cromado. Os fãs tinham ficado com gostinho de quero mais quando a artista limou a música do show da NFL, no Natal de 2024, e usou só alguns acordes da canção em um medley.

Rumi Carter subindo ao palco

Rumi Carter, filha caçula de Bey e Jay-Z, que fez seu debut musical na faixa Protector, no álbum que dá nome à turnê, fez uma participação especial durante a performance da música, acompanhada da mãe e da irmã mais velha, Blue.

A desenvoltura da menina, de sete anos, encantou o público. “Não são nem 8h da manhã e eu estou me debulhando em lágrimas”, comentou uma fã em um vídeo do momento.

Beyoncé voando sobre a plateia

Ao som de Jolene, a cantora sobrevoou a arena a bordo de uma ferradura usando um look vermelho cravejado de cristais. Beyoncé também encerrou o show com um voo em cima de um cadillac de veludo vermelho enquanto cantava ‘16 Carriages’.

Renaissance

Talvez o ponto alto da noite tenha sido o retorno de blocos da turnê Renaissance. A artista trouxe os mesmo arranjos, coreografias e cenários do antigo show. Um presente para os fãs. Ao todo foram 10 músicas do sétimo disco, canções que muitos pensaram nunca mais poder ouvir ao vivo.

Deja Vu + Blue Ivy

Só um show aconteceu, mas os fãs já perceberam que Blue ocupa um espaço bem maior neste espetáculo. Um momento ultraespecial foi a jovem fazendo a coreografia de Deja Vu, hit de Beyoncé com o marido, Jay-Z.

