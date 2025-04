Beyoncé dá início à turnê 'Cowboy Carter' com 39 músicas e presença das filhas em show

Beyoncé fez o primeiro show da turnê 'Cowboy Carter' em Los Angeles, nos Estados Unidos, em grande estilo! A apresentação contou com 39 músicas e momentos icônicos, como a participação especial da filha Blue Ivy, de 13 anos, e de Rumi, de sete anos. A estreia foi marcada pelo figurino prateado da Queen B e uma plateia lotada. "Acabou com o estoque de purpurina prata", brincou Keila Jimenez.



