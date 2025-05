Festival de Cannes proíbe looks com transparência, nudez e volume no tapete vermelho

'Dress code' rígido! O Festival de Cannes, que acontece na França, proibiu looks com transparência, nudez e muito volume no tapete vermelho. A decisão do evento quer evitar que as mulheres usem vestidos com cauda e atrapalhem a locomoção e acomodação nos assentos. "As mulheres estão bravas porque várias delas foram com transparências nos anos anteriores", explicou Keila Jimenez. O festival de cinema começa nesta terça-feira (13) e vai até o próximo sábado (24). Saiba mais!



