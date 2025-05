Jade Picon passa por transformação e volta a ser morena: ‘Nova fase’ Depois de um período com os fios loiros, a atriz investiu em um tom chocolate desenvolvido exclusivamente para ela Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 13/05/2025 - 17h59 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h59 ) twitter

Atriz voltou para um visual mais natural Divulgação/Eudora

Jade Picon surpreendeu os fãs ao surgir com um novo visual nas redes sociais, nesta terça-feira (13). Depois de um período com os fios loiros para viver sua primeira personagem no cinema nacional, a atriz voltou a um tom mais natural e investiu num moreno chocolate criado exclusivamente para ela: o Mocha Dream TRUSS.

A transformação marca uma nova fase. “Dessa vez, quis trazer uma versão mais conectada comigo mesma, com mais presença e autenticidade. A coloração nova representa esse reencontro com minha essência, algo mais natural. Me inspirei em visual que expressa força e elegância com naturalidade, que é exatamente o que eu queria traduzir neste momento”, conta a embaixadora de Eudora Siàge.

Para quem quiser reproduzir o look em casa — ou no salão —, o tom desenvolvido para o novo visual da atriz é uma mistura de colorações TRUSS Color Semi-Permanente, combinando o louro escuro, para esfumar a raiz; o louro médio, no comprimento e nas pontas; e o louro médio marrom, para as mechas. Na pré-pigmentação, antes do processo, foi usado o matizador natural cobre dourado.

Jade, que passa constantemente por transformações capilares como parte da caracterização para viver um novo personagem, destacou a importância do cuidado diário para o cabelo aguentar as mudanças. “Eu nunca arriscaria uma mudança dessas se não estivesse confiante nos cuidados que venho tendo. Não é só mudar a cor. Eu tenho todo um cuidado em escolher as marcas e os produtos certos antes, durante e depois. É assim que cabelo aguenta qualquer transformação e continua lindo, forte e do jeitinho que eu gosto”, finaliza.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.