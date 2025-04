Cabelo blindado, lábios hidratados e muito brilho: fique por dentro das novidades de beleza De Rihanna a Franciny Ehlke, mulheres poderosas continuam mostrando que dominam o mercado Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 18/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/04/2025 - 02h00 ) twitter

Lançamento da cantora Rihanna bombou nas redes sociais Reprodução/Instagram

Os últimos lançamentos do mundinho da beleza são um prato cheio para as amantes de cuidados pessoais. Marcas nacionais e internacionais apostaram em muito brilho, novas tecnologias e também deram um aceno a tendências das redes sociais com suas últimas apostas.

De Rihanna a Franciny Ehlke, mulheres poderosas continuam mostrando que dominam o mercado com apostas criativas e virais. A influenciadora brasileira, por exemplo, mostrou que o melhor caminho é ouvir seu consumidor e dar ao público o que ele pede, lançando mais uma variação de gloss sem o tradicional chilli (ingrediente que aumenta os lábios e causa uma ardência na boca), que viralizou nas redes sociais.

Já Rihanna fez valer — mais uma vez — os bilhões na conta entregando para as garotas o que elas nem sabiam que queriam! Vídeos com resenhas do lançamento do ‘Gloss Bomb Stix’ já ultrapassaram os 10 milhões de visualizações só no Brasil, e algumas tonalidades da novidade esgotaram pouco depois do início das vendas.

Confira abaixo todas as novidades:

‌



Skincare

Cuidado antiacne

O Sérum Facial Pro-Adapaleno, da Creamy, é o único antiacne do mercado nacional à base de adapanelato, derivado de ácido que dispensa prescrição médica. Segundo a marca, o ativo é um retinoide de terceira geração e, por isso, apresenta resultados mais rápidos com maior tolerabilidade cutânea que outros tipos.

A proposta do produto é auxiliar no tratamento da acne, diminuir o tamanho dos poros, reduzir a inflamação acneica e ajudar a controlar o brilho e a oleosidade da pele.

‌



Nova fórmula Sallve promete reduzir a oleosidade por até 8 horas Divulgação

Hidratante Antioleosidade

Foi-se o tempo da crença de que pele oleosa não precisa ser hidrata, certo? A falta de hidratação pode causar um efeito rebote, que resulta na produção de mais sebo ainda. Pensando em facilitar o cuidado, Sallve desenvolveu um hidratante em textura aquagel para pele mistas e oleosas, com acabamento mate que controla a oleosidade por até 8h.

A fórmula conta com ácido hialurônico, niacinamida, ácido lactobiônico e prebiótico, e a promessa a longo prazo é: reduzir cravos e a aparência de poros dilatados.

‌



Vitamina C reformulada

La Roche Posay também é uma marca que ouviu seus consumidores e reformulou o sérum de vitamina C. Nas redes sociais, a marca até abordou o fato de que nem todo mundo tinha se adaptado à fórmula C10 e já apresentou o novo Pure Vitamin C12 Oil Control Sérum. A novidade apresenta menos oxidação e controle da oleosidade, com textura leve para peles mistas a oleosas.

Pele preta iluminada

As abençoadas da melanina agora têm uma opção de geleia iluminadora corporal formulada especialmente para peles pretas e pardas. Com a fragrância exclusiva de Jambo Rosa e Flor de Caju, Natura lança a geleia com partículas acobreadas que promovem brilho elegante para uma pele instantaneamente iluminada.

A novidade possui óleo de gergelim, Pantenol e Vitamina E, e promete entregar 72h de hidratação. A linha também conta com esfoliante nutritivo, óleo em creme, manteiga uniformizadora e creme corporal para nutrição.

Lip Bunny, da Fran, tem temática de Páscoa Reprodução/Instagram

‘Diva Suprema’

A família de fragrância de Eudora aumentou com a chegada da linha ‘Diva Suprema’, que traz a opulência da perfumaria árabe para o dia a dia nas fórmulas de desodorante colônia e loção iluminadora corporal.

As notas do perfume são: flores amarelas (topo), açafrão (coração) e baunilha, âmbar, jasmim-manga, nuances ambaradas e resinosas (base).

Maquiagem

Gloss oftalmologicamente testado?

Dailus lançou o “Lip Glitter”, uma fórmula leve e super brilhante em quatro tons: pêssego, pink, dourado e holográfico. A novidade também promete hidratar e proteger os lábios, com ácido hialurônico, D Pantenol e vitamina E na fórmula. Além de ser vegano e livre de crueldade animal, o produto também é oftalmologicamente testado, ou seja, também pode ser usado como sombra nos olhos para um visual glossy.

Acertou de novo, Rihanna!

A Fenty Beauty, marca de beleza da cantora Rihanna, não lançou só uma, como duas linhas com muito — muito mesmo — brilho para os lábios das maximalistas de plantão! Com dois acabamentos diferentes e várias tonalidades, o ‘Gloss Bomb Stix’ e o ‘Gloss Oil’ são enriquecidos com ingredientes nutritivos, como manteiga de karité, e cuidam dos lábios enquanto os ilumina.

Rihanna misturou texturas glossy e oil em seu lançamento Reprodução/Instagram

Lip balm cheiroso e hidratante

Já pensou em usar um lip balm com cheirinho de café expresso? Com a linha ‘So Jelly’, de Ruby Kisses, você pode. São cinco opções de tons e fragrâncias: baunilha (transparente), cereja (vermelho), morango (rosa), café (marron-quente), cookie de chocolate (marrom frio).

Além da fórmula confortável e hidratante, o destaque é o novo aplicador anatômico de silicone, que deixa a aplicação melhor e mais precisa.

Blush Líquido

O ‘Blush Líquido Strobe Beam’ chega para completar a icônica linha Strobe, fórmula mais vendida de M·A·C, focada em produtos com acabamento glow. Sua formulação permite a construção de camadas para controle da intensidade da cor e do brilho.

Para celebrar o lançamento do blush líquido, a marca adicionou dois novos tons à coleção Strobe Cream: Bronzelite e UVlite. A fórmula possui ácido hialurônico para aumentar a hidratação, além de uma mistura de ceramidas e pérolas de cristal iridescentes para aumentar a barreira cutânea e amplificar a luminosidade sem glitter ou partículas de brilho.

30 cores e novas fórmulas

Catharine Hill relançou a paleta ’30 Cores’ com fórmula vegana e sem parabenos; sombras com textura macia, alta pigmentação e alta fixação; 7 cores cintilantes + 5 duochrome; embalagem prática e, agora, com espelho.

Pele com cara de saúde

Composta pelo Booster Iluminador e pelo Corretivo Iluminador, a nova linha Glow Filter, de Contém 1g, combina tecnologia de refração de luz, efeito blur instantâneo e ativos de skincare. O booster oferece uma cobertura leve com acabamento acetinado, promovendo um glow sem partículas de brilho e uniformiza a pele. A fórmula conta com vitamina E, fermentados vegetais e óleo de semente de uva, ativos que auxiliam na hidratação e revitalização da pele. Está disponível em seis tonalidades.

Como usar? Pode ser aplicado primer antes da base, sobre a maquiagem para realçar pontos estratégicos ou sozinho, para um glow sutil.

Já o corretivo age no disfarce da hiperpigmentação na região dos olhos, combinando a tecnologia de refração de luz com ativos de skincare. Com cobertura leve e acabamento natural, ele uniformiza a região dos olhos sem craquelar ou marcar as linhas finas. A formulação inclui extrato de tara e cafeína, ativos reconhecidos por seus benefícios para a microcirculação e redução de inchaço.

Skin Tint

A Linha Edition, de Océane acaba de ganhar mais uma integrante: a ‘Base Fluida Skin Tint’, com uma textura líquida levinha, que cobre a pele uniformemente e melhora a aparência dos poros. Ela também oferece proteção FPS 30 PA+++ contra os raios UVA e UVB, além de ser enriquecida com ativos como bisabolol, alantoína e 4 tipos de moléculas de ácido hialurônico, contribuindo para a hidratação da pele.

São 11 tonalidades da fórmula que tem cobertura leve e natural, permitindo a construção de camadas.

Vizzela entrou na cherry core Reprodução/Instagram

Delineado 24H

O novo Lápis Delineador Gel Power Stay 24h, de Avon, promete longa duração em acabamento cremoso. São três novas cores: Marrom Dourado, Brilho Dourado e Rubi Dourado.

Maquiagem no lugar o dia inteiro

Com niacinamida, que ajuda a uniformizar a pele e controlar a oleosidade, extrato de aloe vera, com ação calmante e refrescante, e óleo de rícino, que nutre profundamente e promove a hidratação, a nova Bruma #UltimateFix, de Mari Maria, promete fixar a maquiagem por até 12 horas e cuidar da sua pele ao longo do dia.

Olhos de cereja

A cor das maiores tendências do momento chegou à família ‘No Panda’, de Vizzela, e também nas lapiseiras retráteis! A marca nacional vegana e livre de crueldade entrou de cabeça na chery core viral e trouxe um toque de cor bordô às linhas tradicionais.

O tom é uma opção mais natural para o dia a dia, dá destaque aos olhos esverdeados e suavidade aos olhos castanhos.

Bianca Andrade lançou tons de gloss labial Reprodução/Instagram

Boca rosa e hidratada

Boca Rosa ampliou seu portfólio com o lançamento da linha ‘Hidra Lábios’ — gloss labial que une hidratação intensa, brilho e um toque de cor sutil. A novidade combina ativos hidratantes e antioxidantes como esqualano, manteiga de karité e Vitamina E, que proporcionam hidratação imediata e profunda, renovam os lábios e previnem o ressecamento.

Disponível em cinco cores: Natural Translúcido, Bege Translúcido, Rosa Translúcido, Vermelho Translúcido e Marrom Translúcido

Lábios ultra volumosos

M·A·C trouxe uma opção poderosa para quem busca um efeito de lábios ultra volumosos. O novo Mac LipGlass Blow contém 1% de extrato de raiz de gengibre, óleo de raiz de gengibre, extrato de pimentão aquecedor e cristais de mentol refrescantes e promete um volume pós-preenchimento sem agulhas!

‘Lip Injection’ em caneta

O poder plump do ‘Lip Injection’ agora em um novo formato! O gloss da Too Faced que aumenta os lábios, queridinho das amante de beleza, chega em formato de caneta, com cobertura construível, brilho intenso e um toque de cor.

Cabelos

Blindagem capilar

Lançamento de Tressemé promete trazer a blindagem do salão para dentro de casa. A linha Sistema de Selagem Profissional Frizz-Resistance promete manter os fios com zero de frizz, mesmo diante da exposição à umidade, calor e suor. Desenvolvida para todos os tipos de cabelo e curvaturas, o grande destaque do sistema fica por conta do Coat Spray Selagem Impermeabilizante (180ml).

Contendo fórmula 100% ativa e zero água, o produto é capaz de formar um escudo impermeável nos fios, prevenindo que a umidade externa penetre nele, ativando assim uma ação de anti-estufamento. Isso resulta em um cabelo 15x mais impermeável³, com efeito de selagem profissional e visual impecável por mais tempo – sem precisar de ativação por calor para garantir a impermeabilização.

Cachos e crespos

A Natura amplia sua linha capilar com o lançamento de ‘Tododia Cachos e Crespos’, desenvolvida especialmente para cabelos com curvaturas de 3A a 4C. A nova linha combina tecnologia prebiótica, que equilibra e protege o couro cabeludo, ao poder de umectação do óleo de coco, garantindo fios mais hidratados, fortalecidos e definidos.

A linha é composta por shampoo, condicionador, creme para pentear, sprayreativador e gelatina.

Crescimento capilar

Ybera Paris lançou a linha ‘Vello’, desenvolvida com a exclusiva tecnologia Alfa-Lactobaby®, que replica as propriedades nutritivas do leite materno, aplicada em um tratamento capilar. A novidade é um tratamento que revitaliza o couro cabeludo e estimula o crescimento acelerado dos fios. Segundo a marca, os resultados visíveis em apenas 8 semanas.

