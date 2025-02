Muitos tons de nude, primer potente e mais: conheça os últimos lançamentos de beleza Mercado está super aquecido com cuidados para o verão e cosméticos para brilhar no Carnaval Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 17/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 02h00 ) twitter

Tons de nude (dir.) e primer ultra forte (esq.) são destaques dos lançamentos Divulgação

2025 mal começou, mas o universo de beleza já está cheio de novidades tecnológicas para reforçar o necessaire. Marcas nacionais e gringas investiram pesado em produtos especiais para surfar na onda do calor e do Carnaval. Entre janeiro e fevereiro o mercado ficou ultra aquecido com lançamentos de maquiagem, além de novos cosméticos para o cuidado com a pele e com o cabelo.

Confira abaixo todas as novidades:

Maquiagem

21 Nudes

Desenvolvida para abranger todos os tons de pele e gostos, a nova linha de MAC Cosmetics conta com 21 batons nudes. Os tons se dividem entre os acabamentos matte, satin, lustreglass e powder kiss.

Dessa vez, a marca também atendeu um pedido antigo da comunidade e lançou um novo lápis de boca inspirado no icônico Spice, dos anos 1990, mas agora em versão com subtom frio: Cool Spice. Para completar a coleção, uma paleta de sombras com seis cores em diferentes acabamentos e subtons.

‌



Mais tons de blush

Na próxima quarta-feira (19), Too Faced vai aumentar oficialmente a cartela de cores do blush em pó queridinho, ‘Cloud Crush’. São dois novos tons: Berry Dreamy (ameixa profundo) e Super Candy Clouds (fuccsia frio).

Dica de quem sabe: “Menos é mais! Aplique em camadas finas e construa a cobertura até conquistar o visual desejado”, ensina Amanda Mendes, treinadora da marca no Brasil.

‌



Mais volume, por favor!

Agora a ‘BADgal Bang!’, máscara de cílios de alongamento e volume de Benefit, ganhou uma irmã ainda mais potente. A ‘BADgal Bounce’ promete cílios mais cheios e curvados, sem acúmulo de produto. O novo aplicador conta com um lado de fibra flexível, para alcançar uniformemente os cílios, e outro lado pente com cerdas firmes, para separar e definir.

Dica da Bene: para um volume completo, gire a escova enquanto ela se move pelos cílios, para aproveitar ao máximo os dois lados do aplicador.

‌



Mercado nacional está cada vez mais investindo em tecnologia Divulgação

Blush com ‘carinha de saúde’

O último lançamento de Contém 1g vem para ser o maior aliado da “carinha de saúde” nos dias quentes. Por juntar blush e iluminador, o stick deixa um acabamento natural sem pesar na pele. É ideal para passar em cima do protetor solar e só!

Cobertura leve e acabamento glow

Quem disse, Berenice tem uma nova base para chamar de sua! A ‘Base Líquida Tô No Glow’ entrega um acabamento radiante com cobertura média, que hidrata sem deixar sensação oleosa. Com textura leve, promete uniformizar o tom, permitindo a construção de camadas e deixando a pele respirar, para ser confortável e durar o dia inteiro sem escorrer ou acumular.

Primer potente

Vizzela lança o ‘Fix Primer’, que conta com o efeito grip cola, e promete a combinação perfeita entre hidratação intensa e fixação de longa duração. Com fórmula livre de silicone, forma uma camada invisível na pele, permitindo que a maquiagem fique no lugar por muito mais tempo, sem craquelar ou perder o brilho.

Batom 2 em 1, e mais

A parceria entre Eudora e Niina Secrets não para de crescer! As novas adições à linha são o ‘Batom Duo Perfect Match’, o ‘Blush Stick Daily’ e o ‘Iluminador Líquido Luminous’. O batom traz uma combinação única de lapiseira e batom cremoso, para lábios definidos e preenchidos.

Já o blush stick foi pensado para quem deseja um toque de cor natural e acetinado no rosto, podendo também ser usado nos lábios e olhos. Fechando a linha, o Iluminador Líquido Luminous proporciona um efeito glow instantâneo.

Brilho cremoso

Seguindo a febre dos produtos cremosos, Dailu lança a coleção ‘Eye Paint Velvet & Shine’, nova linha de sombras líquidas. São cinco produtos e duas opções de acabamento. A versão matte aveludado chega nas cores Black (preto intenso), Brown (marrom quente e escuro) e Cream (rosa suave). Já as sombras com acabamento ultrabrilho são: bronze e dourado.

Os novos produtos são veganos, dermatologicamente testados, livres de parabenos, de longa duração e com textura confortável para o dia a dia.

Cuidados com a pele

Corpo brilhando

Conhecida pelos esmaltes, Cathy Beauty acaba de lançar um iluminador corpotal. Com textura gel, a novidade promete brilho, hidratação e frescor. O jelly não tem fundo de cor intenso, mas são três tons de brilho para atender mais tons de pele.

A proposta é que a intensidade da radiância seja construível, ou seja, serve tanto para um glow suave quanto para um brilho carnavalesco.

Balm Clareador e Balm Antissinais

Simple Organic aumenta a família dos sticks com a chegada dos Super Balm Clareador e do Super Balm Antissinais. O primeiro foca na diminuição e prevenção de manchas de hiperpigmentação causadas por exposição solar, melasma e outros fatores. Sua fórmula conta com ativos como Oxyresveratrol, Hidroxitirosol e BBA - também conhecido como Óleo de Pracaxi -, que contribui para a produção de colágeno e elastina e restaura a elasticidade da pele. O stick é multifuncional, podendo ser aplicado em diversas áreas do corpo, incluindo axilas e virilha.

Já o Balm Antissinais foi pensado para quem quer reduzir linhas de expressão, melhorar a elasticidade e restaurar a firmeza da pele. A fórmula combina ingredientes como colágeno vegano nanoencapsulado, niacinamida (conhecida por uniformizar o tom e proteger contra poluição e luz azul), Gaba, que promove efeito lifting e relaxamento instantâneo, e o BBA, que oferece benefícios well-ageing.

Produtos com bastante brilho e volume são ótima opção carnavalesca Divulgação

Adeus aos poros!

Ocèane juntou cuidados diários com a pele à prepação pré-maquiagem e criou o Pore Corrector. Com ácido salicílico, ácido cítrico e probióticos, ele promete minimizar os poros, controlar a oleosidade e manter a hidratação da pele. A novidade pode ser usada na rotina de skincare ou como preparação antes da make.

A marca também lançou o ‘Easy Roll’, um acessório smart para aplicação de loções com textura mais fluida: basta transferir seu produto para o Easy Roll e usar o aplicador para espalhá-lo de maneira uniforme por toda a pele.

Verão energizado

Para quem quer se refrescar, cuidar e energizar a pele, Natura lançou a nova linha ‘Energia’, da família ‘Tododia’. Com nova fragrância Flor de Gengibre e Tangerina, a novidade aparece nos produtos regulares da marca, como sabonete e hidratante corporal, mas também chegam com uma novidade: a bruma facial energizante.

A nova linha combina uma nutrição prebiótica com a potência da Vitamina E, junção que promove uma hidratação profunda e ação antioxidante para a pele.

‘Notas de frutas silvestres’

Kohll Beauty se aventurou no universo das fragrância e desenvolveu seu primeiro ‘Body Glam’, perfume refrescante com notas de frutas silvestres que promete uma fixação maior do que as dos body splashes tradicionais.

Cuidados com o cabelo

Proteção solar

Pensada para proteger dos danos da exposição solar, mantendo os fios saudáveis e luminosos, Seda desenvolveu a linha Luminous UV. Todos os produtos possuem Glycol e o Vita C Complex em sua fórmula, prometendo até 100 horas de brilho.

O sérum da linha, destaque do lançamento, protege para que os fios não percam água quando expostos a altas temperaturas, mantendo o cabelo saudável e hidratado.

Cabelo perfeito fora de casa

Pensando na correria da rotina e na praticidade de ter os produtos favoritos em tamanho menor, Rigolim lançou sua linha de miniaturas. Os produtinhos disponíveis na versão de bolsa são: spray fixador, creme antifrizz (que também ajuda a modelar) e o óleo de nutrição.

Os produtos, além de caberem no necessaire do dia a dia, não passam de 100ml, tamanho ideal para a mala daquela viagem internacional!

