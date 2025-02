Carnaval 2025: veja onde encontrar os melhores looks para aproveitar a festa O ano só começa oficialmente pós-folia, então nada melhor do que celebrar usando looks especiais Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 14/02/2025 - 13h39 (Atualizado em 14/02/2025 - 16h57 ) twitter

Marcas investiram em looks coloridos e brilhantes Divulgação

O Carnaval deste ano já está batendo em nossa porta! Em 2025, a folia oficial acontece entre os dias 28/2 e 4/3 e, independente da onde você irá festejar, uma coisa é certa: não dá para deixar uma oportunidade de usar muito glitter e roupas divertidas passar batido. Pensando em facilitar a “montação”, o Makes & Afins reuniu em um só lugar várias marcas que entregam conceito, coesão e aclamação no quesito “looks de carnaval”.

Nosso guia prático está dividido em duas categorias: fast fashion e ‘para todos os corpos’ (lembrando que, nos pés, seu melhor amigo sempre vai ser aquele tênis velho de guerra que é o mais confortável do guarda-roupa e vai te acompanhar sem dores de cabeça durante os quatro dias de curtição).

Uma dica para quem está com o orçamento baixo, ou já tem várias peças festivas no guarda-roupa, mas não sabe como montar looks diferentes é: invista em acessórios ou em uma peça especial que transformam um look básico e podem ser usadas com o que você já tem em casa.

Looks Carnaval 2025 - Fast Fashion

As grandes fast fashion investiram pesado nas peças carnavalescas. Renner, Riachuelo e C&A oferecem muito brilho, estampas e texturas.

(É importante pontuar que a maioria das peças da linha regular só vai até o tamanho GG, deixando de atender consumidoras “plus size”. Algumas marcas oferecem uma quantidade limitada em tamanhos maiores, mas a oferta é muito menor. Mais abaixo no texto você encontra opções para todos os corpos).

Riachuelo

Riachuelo apresenta a coleção Mistura e Vem, repleta de brilhos, cores e texturas. Dividida em 3 categorias, a coleção traz diferentes estilos. A linha ‘Glam’ é voltada para aqueles que adoram as comemorações noturnas e buscam um visual carnavalesco moderno e sexy com peças em paetê, lurex, tule e animal print.

Para aqueles que amam curtir a festa de forma lúdica e colorida, a linha ‘Fun’ traz uma proposta romântica e surrealista, perfeita para brincar o Carnaval nos bloquinhos de rua com brilho e cor.

Já a linha ‘Neon’ é vibrante e futurista. As peças seguem as tendências de raves e festivais. As cores neons são protagonistas, mas dividem espaço com um colorido mais “tradicional”.

Além das peças, a marca também apostou em acessórios para a ocasião.

Carnaval é a hora certa para usar muita cor e brilho Divulgação

Renner

A marca brasileira também dividiu a coleção em moods: ‘Bloquinho’ e ‘Camarote’. As peças foram desenhadas para entregar tanto conforto quanto beleza. A linha conta com estampas animal print e floral e brilhos em tons neon, dourado e prata. Além de recortes especiais, muito mix de textura e babados.

Além das roupas e acessórios, a Renner também tem uma linha própria de maquiagem, com várias opções de brilho e cores para a beleza carnavalesca.

Esse é o momento de investir em texturas e peças diferentonas Divulgação

C&A

A marca também apostou em peças coloridas, com muita transparência, estampas, texturas e volume. E, das três, é a com mais opções para corpos maiores (porém, ainda menos que na linha de “tamanhos regulares”).

Nas lojas você encontrará muita renda, babados e opções mais básicas, para quem não quer perder a folia, mas não gosta de ousar tanto no look.

Peças brilhantes ou com uma estampa marcante são ótimas opções para o fervo Divulgação

Looks Carnaval 2025 - Para todos os corpos

Marina&Gabriela

Marina&Gabriela é daquelas marcas nas quais é Carnaval o ano inteiro! Misturando peças básicas para o dia a dia e modelos com tecidos especiais, é uma ótima opção para quem quer investir em um look versátil, que também pode ser usado em outras ocasiões como festivais de música e até eventos casuais.

O destaque para as foliãs de plantão são os kimonos brilhantes e peças com tule, franja e renda. Outro ponto extremamente positivo da marca é a modelagem ampla e democrática que vai do PP ao tamanho G6! No quesito preço, não foge muito do encontrado em lojas maiores.

Uma terceira peça brilhante é peça coringa durante a folia Divulgação

Maar Brand

A marca sulista também é das que são para todo mundo, trabalhando com tamanhos do P ao G7! Com peças especiais de paetês, alfaiataria, bordados e modelos exclusivos, a Maar é para quem não tem medo de ser criativo e chamar a atenção com o visual.

O mood das peças é “do escritório à folia”, abusando de muita transparência e brilho, além de peças básicas com frases icônicas. Para o Carnaval, as camisetonas coloridas com manga bufante são lindas.

Carnaval é oportunidade para ser divertida e nada óbvia Divulgação

Ashua

Ashua é a marca plus size da Renner, que tem loja e coleções próprias. Pela separação criativa, este ano a linha carnavalesca da marca secundária ficou bem atrás da original. Existem algumas peças à disposição no online e presencial, porém muito menos opções do que as encontradas na Renner.

É uma boa pedida para quem está buscando um detalhe mais divertido ou brilhante para incrementar o visual durante a folia.

Um detalhe especial é o básico (carnavalesco) que funciona Divulgação

Lambuzada

A marca de camisas divertidas é para aquele folião (ou foliã) que quer participar do fervo sem mostrar tanto o corpo e ainda ter uma peça que poderá ser usada no dia a dia (na folga ou no trabalho). O carro-chefe da marca são as estampas exclusivas e super chamativas.

Camisas são versáteis e divertidas Divulgação

