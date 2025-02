Dermatologista explica a importância de cuidar do couro cabeludo para manter a saúde dos fios Veja os principais transtornos que comprometem a saúde capilar Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 20/02/2025 - 11h51 (Atualizado em 20/02/2025 - 11h51 ) twitter

Cuidar da saúde do couro cabeludo é tão essencial quanto manter uma rotina de cuidados com a pele do rosto ou com o corpo Imagem criada por IA via Visual Electric

O couro cabeludo é muito mais do que somente o lugar de onde nascem os fios de cabelo. Essa pele concentra um ecossistema vital que, quando desequilibrado, pode comprometer a saúde do cabelo e a autoestima. Entre os problemas mais comuns estão: caspa, descamação, sensibilidade e queda.

De acordo com um estudo publicado pela Mintel, em 2021, mais da metade dos entrevistados relataram ter enfrentado alguma desordem na região, sendo os principais fatores estresse e depressão (55%), seguidos pelo uso de tratamentos químicos (34%).

Segundo a dermatologista Monalisa Nunes, fatores genéticos e ambientais - como poluição -, e um cuidado capilar inadequado, também podem desequilibrar o microbioma único do couro cabeludo, resultando em problemas temporários ou até distúrbios mais graves.

“Cuidar da saúde do couro cabeludo é tão essencial quanto manter uma rotina de cuidados com a pele do rosto ou com o corpo. Não à toa, movimentos como a skinificação capilar têm ganhado cada vez mais força e adeptos no Brasil”, explica.

‌



Skinificação

Inspirada no skincare, a skinificação é uma tendência que inclui tratar do couro cabeludo como uma extensão da pele, com uma abordagem que incorpora ingredientes e ácidos conhecidos por suas propriedades hidratantes e renovadoras, em fórmulas capilares.

Esse movimento reflete a crescente compreensão de que cabelos saudáveis começam com um couro cabeludo equilibrado. Segundo a Circana, líder global em inteligência de mercado, as vendas de produtos para o couro cabeludo cresceram 45% em 2022 em comparação com o ano anterior.

‌



Dr.ᵃ Monalisa explica que algumas complicações comuns do couro cabeludo podem ser resolvidas com ácidos que já incluímos em nossa rotina de skincare. O ácido mandélico, por exemplo, é um poderoso aliado contra a caspa e a sensibilidade da região. “[Ele] atua como um esfoliante suave, removendo células mortas e desobstruindo os poros”, conta.

Além dos ácidos, prebióticos e probióticos também ajudam a restaurar o couro cabeludo. “Os prebióticos favorecem o crescimento de boas bactérias, enquanto os probióticos ajudam a equilibrar a flora capilar, prevenindo irritações e inflamações”, afirma a especialista.

‌



Cuidando do couro cabeludo e dos fios

A tecnologia disponível no mercado brasileiro está em constante evolução, andando lado a lado com opções internacionais. Entre as marcas que estão investindo em ativos potentes em produtos capilares e, mesmo assim, mantendo preços acessíveis para as consumidoras brasileiras se destacam Eudora, Dove e Principia.

A linha Siàge Dermo Hair, de Eudora, foi desenvolvida especialmente para reequilibrar o microbioma capilar com dois portfólios específicos. A linha Scalp Rebalance, voltada para caspa e sensibilidade do couro cabeludo, conta com ácido mandélico. Já a linha Resistência Antiqueda, focada na queda e no enfraquecimento dos fios, traz Minoxi-Amenil.

Alguns outros ativos como cafeína e ácido salicílico também são eficazes em formulações capilares. O sérum capilar da Principia, conhecida por combinar diversos ingredientes potentes, tem 3% de Baicapil + 3% de Cafeína e 2% de Beauplex, melhora a circulação sanguínea e inibe os efeitos do hormônio DHT, preservando os folículos e estimulando o crescimento do cabelo.

Já o shampoo anticaspa tem 2% de Ácido Salicílico combinado com outros ingredientes e ação antibacterianas e antifúngicas, removendo células mortas e controlando a oleosidade.

Agora, para tratar os danos dos fios acumulados ao longo do tempo, o complexo de peptídeos, desenvolvido por Dove na linha Bond Repair, fortalece as ligações moleculares de cada haste para renovar, restaurar e reverter 3 anos de estragos. Mas o que causa esses danos? Uso excessivo de fontes de calor (secador, chapinha, babyliss), uso constante do cabelo preso, e até a tração dos fios molhados são alguns exemplos.

“Produtos com uma fórmula bem estruturada são essenciais para restaurar o equilíbrio do microbioma do couro cabeludo, mas vale ressaltar a importância de consultar um profissional para um diagnóstico correto”, finaliza a Dr.ᵃ Monalisa.

