Cíntia Dicker dá adeus ao ruivo e surge loira na Sapucaí Após os fios acobreados reinarem durante as últimas temporadas, a mudança pode antecipar a volta das madeixas claras Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 10/03/2025 - 22h50 (Atualizado em 10/03/2025 - 22h50 )

Modelo estreou o novo visual em um camarote na Sapucaí Reprodução/Instagram @cintiadicker

A modelo e atriz Cíntia Dicker, conhecida por seus icônicos cabelos ruivos, surgiu completamente loira para curtir o desfile das escolas campeãs do Carnaval 2025 na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Com a assinatura inconfundível do cabeleireiro Romeu Felipe, a mudança pode significar a volta dos fios loiros como tendência após o reinado das madeixas acobreadas.

O novo visual foi super aprovado nas redes sociais por fãs e amigos. “Amei”, comentou Adriane Galisteu. “Ficou demais”, escreveu o maridão apaixonado, Pedro Scooby. “Estou muito feliz! Sempre fui apaixonada pelo meu cabelo ruivo, mas queria algo diferente para este Carnaval. Com a Beleza na Web e o Romeu, sabia que estaria em mãos seguras para essa transformação incrível”, conta Cintia.

Romeu explica que optou por um loiro sofisticado, trabalhando com a técnica de pré-coloração, que, segundo o profissional, está super em alta e é uma forma de conseguir suavizar o tom natural dos cabelos logo no início do processo, deixando o contraste com a mexa menor.

O objetivo era alcançar um loiro suave, mais delicado e com a raiz esfumada. “Além disso, optamos também por uma técnica que trouxesse algo solar. Pontas mais claras, contorno mais claro, raiz esfumada. Parece que ela pegou sol e meio que ficou loira naturalmente. A ideia era trazer neste cabelo essa coisa de praia, de garota de Ipanema, para um resultado luminoso e saudável”, finaliza Romeu Felipe.





