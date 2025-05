Aos 69 anos, Kris Jenner surpreende com aparência jovem; cirurgião explica possíveis procedimentos Matriarca do clã Kardashian-Jenner chegou a ser confundida com a filha Kim Kardashian Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 21/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 09h00 ) twitter

Matriarca virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais Reprodução/Instagram/krisjenner/Montagem R7

A empresária e matriarca do clã Kardashian-Jenner, Kris Jenner, voltou a chamar a atenção nas redes sociais com sua aparência notavelmente rejuvenescida. Kris, que completará 70 anos em novembro, impressionou os fãs com o “novo rosto” e a crescente semelhança com a filha Kim Kardashian, 25 anos mais nova.

Em uma de suas última publicações no Instagram, a socialite compartilhou uma série de cliques que rapidamente se espalharam pelas redes. “Kris está virando a Kim, e Kim está virando a Kris”, escreveu um internauta. “Ela foi definitivamente ao cirurgião da Lindsay Lohan! O lifting deu-lhe um bom resultado”, comentou um seguidor. Outro completou: “Garota, de que fonte da juventude você está bebendo?”.

Diante da repercussão, o cirurgião plástico Dr. Carlos Tagliari, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, comentou possíveis procedimentos realizados por Kris Jenner. Segundo ele, o resultado natural e harmônico pode ser fruto de uma combinação de técnicas avançadas.

“Ela pode ter sido submetida a um lifting facial chamado ‘Deep Plane’, uma cirurgia da face que, quando bem conduzida, traz resultados muito naturais. O procedimento faz toda a reestruturação da face, todo o terço médio e inferior do rosto é reposicionado. As cicatrizes são muito sutis, ficam no contorno da orelha, então não são aparentes”, explica.

“Além disso, é possível que ela tenha feito uso de preenchimentos e tecnologias não invasivas, tudo de forma sutil, o que dificulta perceber claramente que houve qualquer intervenção estética”, completa Dr. Tagliari.

A flacidez do pescoço também é um ponto de atenção — e queixa — em um protocolo de rejuvenescimento. “O pescoço pode ser tratado na mesma cirurgia. Inclusive, existe um nome para isso: a cirurgia da face é a ‘Deep Plane’, e existe a ‘Deep Neck’, voltada para o pescoço. Essas cirurgias são geralmente combinadas, realizadas ao mesmo tempo, e há um efeito instantâneo de rejuvenescimento do pescoço e do rosto”, conta.

Outro detalhe que chama a atenção no rosto de celebridades que passaram por esse tipo protocolo —como Anne Hathaway, Christina Aguilera e Lindsay Lohan — é a textura da pele, com um efeito à la “airbrush da vida real”.

“A cirurgia não trata a pele. Podemos até fazer, caso seja da vontade do paciente, um laser no intraoperatório, mas para melhor comodidade do paciente, os procedimentos são realizados antes ou depois da cirurgia”, explica o especialista.

Entre os tratamentos que podem ser combinados com a cirurgia existem lasers, ultrassom microfocado e injetáveis como botox e ácido hialurônico.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.