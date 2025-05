Spray promete cabelo blindado, 72h livres de frizz e acabamento de salão Testei a novidade em um cabelo liso e danificado. Será que funcionou? Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 20/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 02h00 ) twitter

Para 47% das mulheres, o frizz é a principal preocupação no cuidado com o cabelo Divulgação/Tressemé

Manter os fios impecáveis em meio à umidade e calor típicos do Brasil sempre foi um desafio. Um relatório de consumo de beleza no mercado brasileiro, realizado pela Kantar, detectou, em 2022, que quando o assunto é cuidado capilar, a principal preocupação das mulheres é o frizz (47%) — sendo que ações relacionadas ao controle dos fios (uso de produtos, buscas ou até decisões de compra) somaram 147 milhões durante o período.

Mas o que é o frizz? É aquele aspecto de cabelo arrepiado, com fios desalinhados, geralmente mais visível em ambientes úmidos ou quando o cabelo está ressecado, danificado. Esse “fenômeno” é causado por vários fatores, sendo o mais comum — e temido —, a umidade.

A umidade causa frizz porque o cabelo absorve a água do ar, o que altera a estrutura do fio, deixando ele mais inchado — especialmente se ele estiver ressecado ou com as cutículas abertas.

A falta de cuidado com as madeixas é receita certa para os fios desalinhados. Cabelos ressecados vão absorver a umidade do ar e ficar arrepiados. Fios que sofreram danos (uso frequente de fontes de calor, químicas ou escovação agressiva sem a proteção devida) também têm sua estrutura modificada e ficam desalinhados.

‌



Com essa queixa feminina em mente, TRESemmé desenvolveu o ‘Sistema Selagem Profissional Frizz-Resistance’. Inspirado nos tratamentos de salão, o protocolo promete cabelos com zero de frizz e protegidos por até 72 horas.

Spray forma um escudo impermeável nos fios blindando o cabelo da umidade Divulgação/Tresemmé

A tecnologia visa combater a principal causa do frizz, ao blindar os fios dos agentes externos, o que causa um efeito de selagem profissional de longa duração. Além disso, a linha oferece proteção solar e térmica (até 230 °C) desde a lavagem com o uso de shampoo, condicionador e máscara de tratamento.

‌



O grande destaque da linha é o ‘Coat Spray Selagem Impermeabilizante’. O produto foi formulado para formar um escudo impermeável nos fios, prevenindo que a umidade externa penetre nele, ativando assim uma ação de anti-estufamento.

Blindagem na prática

Para botar à prova a blindagem do spray impermeabilizante, usei o produto como protetor térmico finalizador em um cabelo liso danificado. Apliquei a selagem nos fios úmidos e sequei com escova modeladora.

‌



Cabelo mais alinhado e brilhante após aplicação do 'Coat Spray' Mariana Morello/R7

Logo de cara um ponto positivo: a fragrância é maravilhosa. Conforme o cabelo foi secando, também pude perceber a maciez e maleabilidade dos fios. Ao finalizar 100%, o veredito: muito menos frizz! Os fios ficaram mais alinhados e muito brilhantes, além de terem sobrevivido a uma noitada em plena umidade do Rio de Janeiro.

