Desginer Nicola Formichetti é o novo diretor criativo global da MAC Conhecido por colaborações com Lady Gaga, profissional estará à frente da implementação de uma nova visão artística para a marca Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 15/05/2025 - 18h03 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h11 )

Nicola Formichetti trabalhou com Lady Gaga e já havia colaborado com a MAC Divulgação/MAC Cosmetics

O designer e editor de moda ítalo-japones Nicola Formichetti, conhecido pelo seu trabalho na Diesel, passagem pela Mugler e colaborações com Lady Gaga, foi nomeado diretor criativo global da MAC Cosmetics.

O profissional estará à frente do desenvolvimento de produtos e da implementação de uma nova visão artística para a marca com inovações, campanhas, colaborações e experiências para engajamento global dos consumidores.

Enraizado na interseção entre moda, música, cultura e tecnologia, o trabalho de Nicola não é estranho para a marca. O designer já havia colaborado com a MAC em duas coleções: ‘Nicopanda’, lançada em 2018, e ‘Viva Glam’ — iniciativa da marca com renda revertida para organizações sociais que celebrou 30 anos em 2024.

“Nicola é um talento criativo único em uma geração que personifica perfeitamente a energia ousada e destemida da MAC e da nossa comunidade global”, declara a vice-diretora Aïda Moudachirou-Rébois, em comunicado oficial.

Formichetti chega para ajudar a MAC na missão de ser uma marca para ‘Todas as Idades, Todas as Raças, Todos os Gêneros’. “Estou muito feliz em retornar e trazer minha visão para este próximo capítulo. O mundo anseia por criatividade, beleza e conexão — e mal posso esperar para ajudar a dar vida a isso de uma forma mágica”, revela o diretor criativo.

