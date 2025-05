Bia Miranda quase capota o carro indo ver a filha na UTI: ‘Subiu na calçada’ Influenciadora foi fechada no trânsito e, por pouco, não se envolveu em uma batida séria Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 26/05/2025 - 12h22 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bia Miranda quase sofreu acidente grave de carro Reprodução/Instagram

A influenciadora Bia Miranda, de 21 anos, passou por um susto daqueles, no último domingo (25), e fez questão de contar tudinho nas redes sociais — com direito a indignação e desabafo.

A vice-campeã de A Fazenda 14 estava indo visitar a filha, recém-nascida, Maysha, que está na UTI, quando quase se envolveu em um acidente grave. O carro em que ela estava quase capotou após ser fechado por outro motorista.

“Estou indo ver a Maysha e a gente quase capotou com o carro. Um carro estava do nosso lado e ele foi pra nossa frente sem mandar seta nenhuma, não tinha como frear. Então, o Gabriel tacou pro lado e subiu na calçada para não bater”, contou Bia.

Ela ainda reclamou que, se tivesse acontecido a batida, a culpa cairia justamente no motorista que estava com ela — porque, como manda a regra do trânsito, quem está atrás é responsável pelo acidente.

‌



“Eu xinguei tanto! Como que não dão seta no meio da rua? Gente, isso causa acidente. Que loucura”, esbravejou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.