Keila Jimenez analisa vitória de 'O Agente Secreto' em Cannes: ‘Podemos nos preparar para o Oscar’

É do Brasil! O filme brasileiro 'O Agente Secreto' saiu como o mais premiado do Festival de Cannes, que terminou no último sábado (24), na França. O longa-metragem levou as categorias de Melhor Ator, com Wagner Moura, e de Melhor Diretor, com Kleber Mendonça Filho. E, ainda, foram outros dois prêmios pela crítica. "Forte candidato a outros festivais, podemos nos preparar para o Oscar", analisou Keila Jimenez. Veja como foi!



