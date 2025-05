Público especula indireta para Bruna Marquezine após 'textão' do pai de Marina Ruy Barbosa

Será que foi indireta? O pai de Marina Ruy Barbosa defendeu a filha após ela ter recebido críticas em foto no tapete vermelho do Festival de Cannes. O que ninguém esperava é que ele fosse fazer um "textão" nos comentários e, ainda, dar uma suposta indireta para Bruna Marquezine. "A carreira dela [da Marina] fala por si só, sem nunca precisar se escorar na fama de terceiros", escreveu Paulo Ruy Barbosa. Logo, o público especulou que ele se referiu ao fato de Bruna já ter namorado com Neymar. Veja!



