Guilherme Leicam surge irreconhecível e é detonado na web: ‘Estragou o rosto’ Ator surpreendeu o público com mudanças faciais e gerou discussão sobre os limites da harmonização Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Guilherme Leicam Reprodução/Instagram @guilhermeleicam

O ator Guilherme Leicam surgiu irreconhecível e gerou grande repercussão nas redes sociais. Aos 34 anos, ele chamou a atenção pela transformação visível em seu rosto, levando internautas a especularem sobre recentes procedimentos estéticos. Comentários como “Desarmonização”, publicado por um perfil no X (antigo Twitter), e críticas como “Difícil acreditar que o Guilherme Leicam estragou seu rosto com excesso de harmonização sendo que já era perfeito antes” refletiram o espanto de parte do público.

Para saber mais sobre a repercussão e as críticas enfrentadas por Guilherme Leicam, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV: