Edu Guedes vai recorrer da decisão que absolveu Alexandre Correa em caso de difamação Ex-marido de Ana Hickmann, porém, já havia sido condenado em outros dois processos Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 11/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edu Guedes ganhou dois processos contra Alexandre Correa Reprodução/Instagram/@eduguedesoficial/@alewin71

Edu Guedes pretende recorrer da decisão que absolveu provisoriamente Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, do processo de difamação contra o chef de cozinha e apresentador. O empresário era acusado de xingar e ofender Edu nas redes sociais; o caso está na 4ª Vara Criminal da Barra Funda, em São Paulo.

Em conversa com o blog nesta sexta-feira (11), a defesa de Guedes informou que “o promotor pediu a condenação, mas o juiz entendeu que, nesse caso, havia dúvida”, porém “deve ser revertido no recurso ao tribunal”.

O advogado ainda ressalta que Alexandre Correa já foi condenado com uma pena de três anos, em regime aberto, em outro processo já julgado por difamação contra Edu Guedes, e a pagar R$ 60 mil de indenização em uma ação cível indenizatória movida pelo chef de cozinha.

Veja a nota na íntegra da defesa de Edu Guedes:

‌



“A Defesa de Eduardo Guedes informa que confia na justiça e que apresentará recurso à instância superior para revisão da decisão que absolve provisoriamente Alexandre Corrêa em um processo específico conforme sentença deliberada na data de ontem (10). Entretanto, cabe lembrar que Alexandre já foi condenado em outros dois processos com pena de 3 anos, bem como a pagar indenização de R$ 60.000,00 a Eduardo Guedes pelos crimes cometidos”.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp