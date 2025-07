Ana Hickmann celebra alta de Edu Guedes 10 dias antes do previsto: “Que Alegria” Nesta sexta-feira (11), o apresentador Edu Guedes recebeu alta, 10 dias antes do previsto pelos médicos.... Portal Pop Mais|Do R7 11/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 14h58 ) twitter

Ana Hickmann Portal Pop Mais

Nesta sexta-feira (11), o apresentador Edu Guedes recebeu alta, 10 dias antes do previsto pelos médicos. A novidade foi revelada por sua esposa, Ana Hickmann, nas redes sociais. Na semana passada, o chef de cozinha foi submetido a uma cirugia de remoção de um câncer no pâncreas, descoberto após uma crise renal.

