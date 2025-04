Ana Castela alcança marco histórico e se torna a 7ª artista latina mais escutada de 2025 Com mais de 380 milhões de streams somados no Spotify, a artista consolidou mais uma vez o seu nome na música Cartão de Visita|Do R7 08/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h46 ) twitter

Com mais de 380 milhões de streams acumulados e 13 milhões de ouvintes mensais, a cantora Ana Castela realizou mais uma conquista notável em sua carreira ao se consolidar como a 7ª artista latina mais ouvida no Spotify, um feito impressionante que reflete sua crescente popularidade e impacto no cenário musical.

Além de reforçar sua presença no mercado global, este feito promete abrir ainda mais portas para sua carreira internacional, que segue em ascensão. Ana Castela ficou atrás apenas de grandes nomes como Karol G, Shakira, Kali Uchis, Anitta, Marília Mendonça e De La Rose, superando artistas de peso como Rosalía, Simone Mendes, Lauana Prado, Emilia, Tini Stoessel, entre outros.

Dona de hits milionários como “Nosso Quadro”, “Pipoco”, “Roça Em Mim”, “Deja Vu” e “Fronteira”, Ana vem ganhando destaque com sua mistura única de sonoridades e continua a se destacar como uma das maiores representantes da música na plataforma de streaming.