Ana Castela, Luísa Mell e Paolla Oliveira pedem justiça por cavalo mutilado em Bananal

O caso do cavalo que teve as patas mutiladas com um facão durante uma cavalgada em...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

O caso do cavalo que teve as patas mutiladas com um facão durante uma cavalgada em Bananal, no interior de São Paulo, continua gerando grande repercussão nas redes sociais. A morte do animal mobilizou celebridades, ativistas e internautas, que pedem justiça e punição ao responsável.

Para saber mais sobre as reações de Ana Castela, Luísa Mell e Paolla Oliveira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

