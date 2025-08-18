Virginia Fonseca responde se já beijou na boca após se divorciar de Zé Felipe
Empresária e Rainha de Bateria da Grande Rio comenta vida pessoal e dedicação aos treinos
No sábado, 17 de agosto, Virginia Fonseca esteve presente no show de Matheus & Kauan, realizado no evento “Na Praia”. Durante a apresentação, a influenciadora conversou com a equipe do portal LeoDias e não fugiu das perguntas sobre a vida amorosa após o fim do casamento com Zé Felipe. Na mesma linha de uma entrevista recente feita com o cantor, Jussara Ávila quis saber se Virginia já havia beijado na boca desde a separação, e a empresária respondeu sem rodeios.
Para saber mais sobre a vida amorosa de Virginia Fonseca e suas novidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.
