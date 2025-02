Sabrina Sato causa polêmica ao levar a filha para lua de mel e recebe críticas A apresentadora se casou com o ator Nicolas Prattes e foram viajar para a Bahia Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 15/01/2025 - 11h02 (Atualizado em 15/01/2025 - 11h03 ) twitter

Filha de Sabrina Sato brinca com o padrasto, Nicolas Prattes, em Lua de Mel da mãe com o ator

Depois de o vestido de noiva de Sabrina Sato virar piada e ser um dos assuntos mais comentados da semana, agora chegou a vez de a lua de mel dela também ser notícia.

Sabrina e Nicolas Prattes se casaram na última sexta (10), foram para Porto Seguro, na Bahia, mas não dá para dizer que se trata de uma viagem romântica, pois a filha dela (com o ator Duda Nagle) acompanhou os pombinhos recém-casados.

Zoe Sato, de seis anos, levou a aliança ao altar no dia do casamento. E depois viajou com a mãe e o padrasto.

O casal está junto há um ano. Ela chegou a engravidar do rapaz, mas perdeu o bebê.

Muita gente desocupada na internet criticou a atitude de Sabrina de levar a filha para a viagem com o novo marido.

Já tem vídeos postados na rede social de Sabrina Sato da viagem a três e, em um deles, o maridão aparece brincando com a enteada na piscina (e levando um caldo…), em outro está na praia empurrando a pequena em um balanço, enquanto a esposa famosa grava tudo e registra os momentos no celular.

O povo das redes sociais não perdoa e está criticando e fazendo comentários maldosos. Mas que gente enxerida, né? Se para eles está bom assim, ninguém tem de se meter…

