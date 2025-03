Maíra Charken mostra o antes e o depois de banheiro atingido por incêndio: ‘Cenário de guerra’ Apartamento da atriz no Rio de Janeiro pegou fogo no último sábado (29) Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 31/03/2025 - 10h52 (Atualizado em 31/03/2025 - 11h04 ) twitter

Maíra Charken mostrou banheiro destruído após incêndio Reprodução/Instagram/@mairacharken

A atriz Maíra Charken, de 46 anos, foi vítima de uma tragédia no último sábado (29), após seu apartamento, localizado em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, pegar fogo.

Um dia após o ocorrido, ela se chocou ao compartilhar o antes e o depois de seu banheiro. “Quando eu falo ‘cenário de guerra’, é porque é mesmo!”, disparou. Anteriormente, ela havia mostrado o teto do apartamento, que, segundo ela, era branco e agora está preto: “Parece que jogaram uma tinta”.

O incêndio começou por volta das 10h, mas a artista não estava no local, pois o imóvel era alugado por temporada e havia pessoas hospedadas. Felizmente, ninguém se machucou.

Apesar disso, pouco tempo depois do apartamento pegar fogo, ela foi até o local e publicou nas redes sociais uma foto da fachada coberta por fumaça.

‌



“A gente acha que vai ser forte. Tem muita gente aqui ajudando, mas ainda existem pessoas que se aproximaram de mim e falaram: ‘Como você vai pagar meu colchão?‘. Porque o fogo atingiu alguns apartamentos”, desabafou a atriz, aos prantos.

Além disso, Maíra revelou que o cano estourou e muita água acabou indo para outros apartamentos. “Os bombeiros também vêm com tudo. Alagou, parou o elevador. E as pessoas estão reclamando”, completou.

‌



De acordo com a atriz, estava muito difícil respirar no local. “Não consegui ficar no apartamento, senti dor no peito, porque é muita fumaça. Esquisito, parece que está colocando algo sólido dentro de você. É horrível”, afirmou.

Veja o antes e o depois do banheiro de Maíra Charken:

Veja o antes e o depois do banheiro Reprodução/Instagram/@mairacharken

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

