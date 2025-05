Simone relembra fim da parceria com Simaria: ‘Sou a primeira dupla a se separar e a dar certo’ Cantora celebra músicas no topo dos principais streamings e associa sucesso ao casamento e momentos em família Música|Thaís Sant'Anna 02/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 02h00 ) twitter

Simone Mendes celebra boa fase na carreira Divulgação/Simone Mendes

Se alguém tinha dúvidas do sucesso da carreira solo de Simone Mendes, a cantora mostrou que é uma artista em constante ascensão. Ela é a única mulher com duas músicas solo no top 12, e cinco no top 200 das principais plataformas de streamings. Além disso, ganhou prêmios, em 2023 e 2024, com os hits Erro Gostoso e Dois Tristes.

“Uma dupla que se separa é bem difícil de dar certo depois. Eu sou a primeira dupla a se separar e a dar certo”, declarou Simone em conversa com a imprensa na terça-feira (30) — ela e a irmã, Simaria, terminaram a dupla em agosto de 2022.

“Para mim, me sinto em primeiro lugar. Antes era só um sonho. Eu não tenho essa ambição, não preciso do primeiro lugar, só queria dar alegria para os meus fãs [...] Eu só queria trabalhar, vivendo do meu sonho que é cantar, eu amo cantar, então, eu não tinha isso dentro do meu coração, de ser número um do Brasil, eu sou humana, sou falha”, completou.

Simone Mendes curte momento em família Reprodução/Instagram @simonemendes

Fora o talento musical, Simone não nega que o casamento feliz com Kaká Diniz, com quem tem dois filhos — Henry, de 10 anos, e Zaya, de 4, — e os momentos em família, longe dos holofotes, ajudam a ter uma carreira de sucesso.

“Uma pessoa infeliz vai conseguir fazer as coisas bem? Eu sou uma pessoa que entendo isso muito bem, tenho meus respiros, dou umas pausas. É uma terapia. Imagina você viver o tempo todo no glamour? Se não voltar para casa e ter esses respiros de vida normal, a pessoa se torna alguém fútil”, declarou.

A cantora não poupou elogios ao marido. “Eu só amo mais a cada dia, só admiro mais a cada dia. Coisa boa é você ter a oportunidade de encontrar alguém que te faça tão feliz, que se preocupe com você, que honre, que cuida de você com tanto amor e carinho. Eu tenho essa sorte.”