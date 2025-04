Simone Mendes revela presentes inusitados que ganhou de fãs no último show Cantora se surpreendeu com itens que variavam de roupa íntima a alimentos Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/04/2025 - 12h58 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h35 ) twitter

Simone Mendes mostrou presentes bizarros que ganhou de fãs Reprodução/Instagram/@simonemendes

A cantora Simone Mendes compartilhou nas redes sociais, na última segunda-feira (28), alguns dos presentes bizarros que recebeu de fãs durante seu último show. Os itens surpreenderam a artista, que chegou a ganhar até uma galinha de gesso.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Simone afirmou que seus fãs “são diferentes” e mostrou os novos mimos, incluindo comidas e diversas frutas em um cooler de isopor.

“Hoje eu ganhei um pouco de tudo: uma galinha, manga... Olha aqui! Capacete de obra... Capacete que eu vivo sempre em obra. Rapadura, doce, pano de prato”, contou. “Gente, vocês não estão acreditando: até milho eu ganhei, descascado! Vou levar pra casa pra cozinhar.”

A cantora ainda se divertiu com um presente específico: uma peça de roupa íntima. “Olha o que eu ganhei, gente: uma caçola com o nome do meu marido!”, disse. Em seguida, brincou ao mandar um recado para Kaká Diniz: “Ai, Kaká, tô chegando!”

Na última semana, Simone se envolveu em uma polêmica após ganhar um vestido de uma fã, usá-lo no palco e afirmar que a peça era feia. A história, no entanto, teve uma reviravolta: ela apareceu usando o mesmo vestido em um ensaio fotográfico, marcou a loja da fã e ainda escreveu um textão.

