Cantora Joelma é internada em Goiânia; saiba o motivo Equipe da artista afirmou que ela sentiu um desconforto abdominal no último domingo (27) 29/04/2025 - 10h34 (Atualizado em 29/04/2025 - 11h34 )

Joelma foi internada em Goiânia no último domingo (27) Reprodução/Instagram/@joelmaareal

A cantora Joelma, de 50 anos, foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, no último domingo (27), após sentir um desconforto abdominal. A informação foi confirmada pela equipe da artista por meio de uma nota publicada nas redes sociais.

Segundo a assessoria, após a realização de exames, Joelma foi diagnosticada com um quadro de infecção urinária. Em razão disso, ela “precisará fazer uma pequena pausa em seus trabalhos por orientação médica”.

A equipe da cantora agradeceu o carinho dos fãs, a compreensão dos parceiros e o apoio da imprensa neste momento, afirmando que, em breve, ela estará de volta.

Nos comentários da publicação, seguidores e amigos de Joelma se solidarizaram com a artista. “Saúde, querida. Se cuide e que já já tu estejas de volta aos palcos!!! Teu talento e alegria são fundamentais e honram nossa terra. Nosso povo te ama! Muito amor e luz pra ti ❤️ 🙏”, escreveu a cantora Fafá de Belém. “Se cuida minha rainhaa! Que Deus te abençoe com muita saúde. 🙏🏼”, comentou um fã.

Veja a nota da equipe de Joelma na íntegra:

