Cruzeiro de Joelma é cancelado faltando apenas um mês para o embarque

Faltando apenas um mês para o embarque, o cruzeiro ‘Isso é Calypso’, de Joelma, foi cancelado. Quem confirmou a informação foi a assessoria da cantora, que emitiu um comunicado. Anteriormente, A Hora da Venenosa noticiou que o evento estava recebendo muitas reclamações de fãs, já que os organizadores não davam informações sobre o cruzeiro e haviam mudado o dia do embarque para uma data que nem todos os clientes poderiam ir. “O que me explicaram é que teve um descumprimento contratual, nada do que tinha sido combinado foi feito. E, assim como os fãs, a Joelma também está sendo prejudicada”, informou Fabíola Reipert. Agora, a empresa deve retirar do ar todas as propagandas que tenham a imagem da cantora.