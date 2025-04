Bandido que invadiu apartamento da mãe de Maiara e Maraisa teria mordido PM

Que susto! A mãe das cantoras Maiara e Maraisa viveu um pesadelo no último domingo (20) ao retornar para casa e encontrar um baita estrago. Dois homens driblaram a segurança do prédio em que Almira Henrique Pereira mora em Goiânia (GO), invadiram o imóvel e quebraram tudo. As sertanejas já confirmaram que a mãe passa bem e não estava presente no momento do ocorrido. Um dos criminosos teria mordido a mão de um PM após ser rendido. Ele já tinha passagens pela polícia pelos crimes de furto, roubo e receptação. Saiba os detalhes!



