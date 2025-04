Lady Gaga chega ao Brasil para show no Rio de Janeiro Cantora irá se apresentar na praia de Copacabana, na zona sul da capital fluminense, no próximo sábado (3) Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/04/2025 - 11h23 (Atualizado em 29/04/2025 - 11h38 ) twitter

Lady Gaga desembarca no Rio de Janeiro para show em Copacabana Manu Scarpa/Brazil News

A cantora Lady Gaga, de 39 anos, desembarcou na madrugada desta terça-feira (29) no Rio de Janeiro, onde fará um show gratuito no próximo sábado (3).

A artista foi clicada por paparazzi ao deixar uma área reservada do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) e durante o trajeto de carro até o hotel Copacabana Palace.

Pouco depois das 5h, Lady Gaga foi flagrada entrando no local. Ela optou por utilizar uma entrada alternativa, evitando, neste primeiro momento no Brasil, o contato com os fãs que a aguardavam no local.

Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, o show da cantora, que ocorrerá na praia de Copacabana, na zona sul da capital fluminense, deve receber um público estimado em 1,6 milhão de pessoas.

A apresentação está marcado para começar 21h45 e terminar 0h15. As atrações de abertura serão DJs, ao contrário do que vinha sendo especulado nas redes sociais.

