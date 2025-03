Lady Gaga foi pedida em casamento com folha de grama antes de ganhar anel de R$ 11 mi Cantora e o empresário Michael Polansky ficaram noivos em abril de 2024 Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 12/03/2025 - 11h38 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h38 ) twitter

Lady Gaga foi pedida em casamento com folha de grama antes de ganhar anel milionário Reprodução/Instagram/@ladygaga

A cantora Lady Gaga revelou, em entrevista ao podcast Howard Stern Show, que foi pedida em casamento pelo empresário Michael Polansky com uma folha de grama antes de receber um anel de diamante avaliado em US$ 2 milhões (R$ 11,6 milhões), segundo o site Page Six.

“Ele me deu dois anéis, um deles era uma folha de grama e foi com esse que ele fez o pedido de casamento”, contou a artista. “Gosto dos dois, mas a folha de grama, você não pode substituir algo com um significado desses.”

No entanto, segundo Lady Gaga, o pedido inusitado foi feito inspirado em algo que ela mesma disse ao noivo. “Ele me perguntou: ‘Se um dia eu pedir sua mão em casamento, como faço isso?’. E eu respondi: ‘Só pegue uma folha de grama do jardim e enrole no meu dedo’. E ele fez isso”, contou a cantora ao canal de TV E! News.

O momento romântico também foi retratado na nova canção da artista, Blade of Grass, que é inspirada na vida dela e faz parte de seu álbum lançado na última semana, Mayhem. Um trecho da música diz: “Venha e enrole essa folha de grama / Em volta do meu dedo como um molde... [...] E nós faremos isso durar.”

Lady Gaga e Michael Polansky estão juntos desde dezembro de 2019, mas o relacionamento do casal só veio a público um ano depois. Em abril de 2024, a cantora foi pedida em casamento pelo empresário.

