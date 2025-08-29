Ava Max revela planos para 4° álbum de estúdio Em entrevista ao The Burnouts, cantora falou sobre “Don’t Click Play” e revelou que já inicia a produção de seu próximo disco em setembro... TMJ Brazil|Do R7 29/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 09h38 ) twitter

Na última quinta-feira (28), a cantora Ava Max concedeu uma entrevista exclusiva ao podcast The Burnouts. Durante a conversa, a artista abordou diferentes aspectos de sua trajetória e falou com entusiasmo sobre seu terceiro álbum de estúdio, “Don’t Click Play”, lançado na sexta-feira anterior (22). Além de comentar sobre o novo trabalho, Ava também refletiu sobre o futuro de sua carreira e compartilhou alguns de seus próximos planos.

Em um dos momentos da entrevista, a cantora detalhou suas expectativas em relação ao “Don’t Click Play”. Ela explicou que estuda a possibilidade de lançar uma versão deluxe do disco, acrescentando novas faixas e explorando ainda mais o conceito do álbum. Ao mesmo tempo, surpreendeu os fãs ao revelar que já se prepara para iniciar a produção de seu quarto álbum de estúdio, mostrando que não pretende desacelerar sua criatividade tão cedo.

“Sei que o terceiro acabou de sair, mas estou muito empolgada. Começarei a trabalhar nele em setembro. E, talvez, sim, talvez não, haverá uma versão deluxe para o Don’t Click Play”, disse Ava Max.

Em outro trecho, a artista falou sobre o processo de criação de alguns dos maiores sucessos de sua carreira. Ao relembrar a composição de “Sweet but Psycho”, seu primeiro grande hit, Ava Max contou que a faixa levou cerca de um ano para ser concluída. A música, que integra o álbum “Heaven & Hell”, lançado em 18 de setembro de 2020, consolidou-se como um marco em sua trajetória e hoje ultrapassa a impressionante marca de 1,9 bilhão de reproduções no Spotify.

Na sequência, Ava Max mencionou outra canção igualmente importante de seu repertório: “Kings & Queens”. Segundo ela, esse single também exigiu quase um ano de dedicação até ser finalizado. O esforço se refletiu no resultado, já que a faixa conquistou o público mundial e atualmente soma mais de 1,1 bilhão de reproduções no Spotify.

A artista ainda destacou o processo de criação de uma das canções presentes em seu álbum mais recente, a faixa “Lovin’ Myself”. Diferente dos sucessos anteriores, essa música foi composta em apenas duas horas, demonstrando a espontaneidade de sua inspiração naquele momento. Desde o lançamento do disco, a canção acumula mais de 7,9 milhões de reproduções na plataforma de streaming.

Ava Max também aproveitou a entrevista para compartilhar um episódio delicado de sua carreira. Ela relembrou que, durante a intensa promoção de “Sweet but Psycho”, enfrentou problemas sérios nas cordas vocais, o que a obrigou a buscar tratamento especializado. Todo o ano de 2019 foi marcado por cuidados intensivos para que conseguisse recuperar plenamente a voz e dar continuidade à sua agenda de apresentações.

Atualmente, Ava Max concentra seus esforços na promoção de “Don’t Click Play”. A entrevista concedida ao The Burnouts sobre o projeto já ultrapassou 12 mil visualizações no YouTube.